In Kürze:

Vielfalt: In China sind über 31.000 Blumen- und Pflanzenarten beheimatet.

Beliebtheit: Am beliebtesten in China sind Pflaumenblüten, Pfingstrosen, Chrysanthemen, Lotosblumen, Chinesische Rosen, Azaleen, Kamelien, Orchideen, die Süße Duftblüte und Narzissen.

Bedeutung: Jede der zehn Blumen hat einen ganz besonderen Stellenwert in China und ist tief in der Kultur des Landes verwurzelt.

Jede Kultur und jede Region hat ihre typischen Pflanzen und Tiere. Diese sind Teil ihrer Tradition und erlangten über Jahrhunderte hinweg eine besondere Bedeutung. Denken wir an Asien und speziell an China, fallen vielen Menschen spontan Drachen, Pandas, Lotosblumen, Bambus und Orchideen ein.

Dabei ist die chinesische Flora und Fauna noch viel üppiger ausgestattet, und vor allem sind diese zehn Blumen tief mit der Kultur des Landes verwurzelt.

1. Pflaumenblüte

Die Pflaumenblüte, auch Ume genannt, gehört zusammen mit Orchideen, Bambus und Chrysanthemen zu den „Vier Edlen“. Sie symbolisiert Erfolg und Wohlstand. Wegen ihrer Schönheit ist sie überall zu finden: auf Vasen und Wandbildern bis zur Kleidung und auf Fächern. Oft wird sie an langen blühenden Zweigen mit wilden Tieren um sie herum abgebildet.

Pflaumenblüten (lat. Prunus mume) symbolisieren in China Lebenskraft und Widerstandsfähigkeit. Foto: pullia/iStock

Die Pflaume selbst ist ein Zeichen für Fruchtbarkeit und Ausdauer, denn sie blüht im kalten Winter – weshalb sie auch diese Jahreszeit symbolisiert. Da die Pflaume als Erstes blüht, steht sie zugleich für Erneuerung und Reinheit. Eine weitere besondere Bedeutung offenbart sich in ihren fünf Blütenblättern, denn die Zahl 5 gilt in der chinesischen Kultur als heilig.

2. Pfingstrose

Der chinesische Dichter Li Bai (701–762 n. Chr.) verglich einst die Schönheit der Konkubine Yang Yuhuan, eine der „Vier Schönheiten“, in einem berühmten Gedicht mit blühenden Pfingstrosen.

„Die schwebenden Wolken erinnern mich an ihre Kleider, und ihr Gesicht erinnert mich an Pfingstrosen“, schrieb Li Bai.

Pfingstrosen (lat. Paeonia) stehen in der chinesischen Kultur für Erfüllung, Heilung und Schönheit. Foto: BigNazik/iStock

Pfingstrosen, die im Mai mit großen vollen Blüten in leuchtenden Farben erblühen, werden in der traditionellen chinesischen Kultur mit Reichtum, Heilung und einem liebevollen, erfüllten Leben assoziiert. Besondere Beleibtheit erlangte die „Königin der Blumen“ während der Tang-Dynastie – einer Zeit, in der die Chinesen Größe und Stärke huldigten.

3. Chrysantheme

Die Chrysantheme, eine weitere Blume der „Vier Edlen“, steht für ein langes und gutes Leben sowie für Individualität, da sie im Herbst blüht, wenn die meisten Blumen verwelken. Oft wird die „Goldblume“ mit dem chinesischen Dichter Tao Yuanming (365/372–427 n. Chr.) in Verbindung gebracht, der über sie schrieb:

„Ich pflückte Chrysanthemen unter dem östlichen Zaun und betrachtete in aller Ruhe die Berge im Süden.“

Chrysanthemen (lat. Chrysanthemum) sind in China ein Symbol für Individualität und Langlebigkeit. Foto: Nazanin Esfandyarpour/iStock

Tao war ein Einsiedler, der die Schönheit der Natur und das einfache Leben genoss. Dies findet sich in seinen Gedichten wider, die das friedliche und angenehme Leben beschreiben, von dem viele Menschen träumten.

Die von ihm erwähnten Chrysanthemen wurden zum Symbol der Bescheidenheit. Wegen ihrer unkomplizierten Schönheit und ihrer Heilkraft ist die Chrysantheme in der chinesischen Mythologie und Literatur auch ein Symbol für Langlebigkeit

4. Lotosblume

Die Lotosblume ist in der traditionellen chinesischen Kultur das Symbol für Reinheit und eine gute, harmonische Ehe. Der Philosoph Zhou Dunyi (1017–1073) lobte den Lotos als „unbefleckt vom Schlamm, aus dem er stammt, und er behält seine Bescheidenheit, da er durch Wasser gereinigt wird“. Weiterhin zählt die Lotosblume im Buddhismus zu den „Acht Kostbarkeiten“ und steht für Treue, Schöpferkraft und Erleuchtung.

Lotosblumen (lat. Nelumbo) symbolisieren in China vor allem Reinheit. Foto: Wirestock/iStock

Speziell in der alten chinesischen Literatur wird der Lotos oft mit edlen und reinen weiblichen Persönlichkeiten in Verbindung gebracht. In dem chinesischen Klassiker „Der Traum der Roten Kammer“ wird ein ehrliches und sittsames Dienstmädchen nach ihrem Tod zu einer Lotosfee.

5. Chinesische Rose

Chinesische Rosen sind ein Symbol für Vitalität , da sie einfach zu züchten sind und zu jeder Jahreszeit blühen. Diese aus China stammende Art hat im Vergleich zu gewöhnlichen Rosen weniger Dornen und größere Blütenblätter. Ihre ewige Schönheit hielt der Dichter Su Dongpo (1037–1101) in einem Vers fest:

„Die besten Pfingstrosen erscheinen nur im späten Frühling und im Frühsommer, aber die Chinesische Rose überdauert alle vier Jahreszeiten in unvergänglicher Schönheit.“

Chinesische Rosen (lat. Rosa chinensis) stehen in der chinesischen Kultur für Vitalität. Foto: Moskvich19771977/iStock

Die Chinesen begannen vor etwa 2.000 Jahren mit der Kultivierung der Rose. Zunächst war die Chinesische Rose nur in den königlichen Gärten zu finden, bevor sie rund 1.000 Jahre später ihren Weg aus den Palastmauern fand.

6. Azalee

Azaleen werden im Chinesischen Du Juan genannt und gelten dort als „Busch der Heimatgedanken“. Diese Blumen sind am häufigsten in alten chinesischen Schriften verewigt und waren die Lieblingsblumen des Dichters Bai Juyi (772–846). Er lobte die Azaleen nicht nur in seinen Gedichten, sondern züchtete sie auch.

„Einst auf den Hügeln gewachsen, blühen sie jetzt in den Gärten […] schickt eine Botschaft an Gott und lasst die Azalee zum König der Blumen werden“, schrieb Bai.

Azaleen (lat. Azaleastrum) gelten in China als „Busch der Heimatgedanken“. Foto: xphotoz/iStock

Einer chinesischen Legende nach soll ein melancholischer Vogel namens Du Juan ununterbrochen Tag und Nacht gesungen haben – bis er Blut vergoss. Dieses färbte die Azaleen auf den Hügeln rot und die Blumen trugen fortan den Namen des unglücklichen Vogels.

7. Kamelie

Die Kamelie ist ein Symbol für Glück, Freundschaft , Eleganz und Harmonie . In der buddhistischen Tradition gilt sie als eine der vier Blumen, die im Himmel wachsen. Besondere Beliebtheit scheint die Blume im 11. Jahrhundert erlangt zu haben, da sie in dieser Zeit vermehrt chinesische Gemälde und Porzellan zierte.

In dem chinesischen Gedicht „Ode an die Kamelie“ werden die Blumen wie folgt beschrieben:

„Auf den Hügeln blühend wie ein glühender Sonnenuntergang und schwebende rosa Wolken […] eine Landschaft, die schöner ist als Hunderte Blumen, die am Himmel blühen.“

Die Kamelie (lat. Camellia japonica) ist in Asien ein Symbol für Glück, Freundschaft, Eleganz und Harmonie. Foto: Billy_Fam/iStock

8. Orchidee

Die Orchidee gehört ebenfalls zu den „Vier Edlen“ und ist ein Symbol der Tugend . Diese zartduftenden Blumen wachsen oft versteckt in der Wildnis, so wie die Tugend häufig vor den Menschen verborgen ist, bis sich die Gelegenheit zur Offenbarung bietet.

Als einer der Ersten soll Konfuzius die Orchidee beschrieben und dabei das Schriftzeichen „lan“ verwendet haben, was Anmut, Eleganz und Schönheit bedeutet. „Lan“ ist bis heute ein beliebter Mädchenname. Außerdem nannten die Chinesen ewige Freundschaft „lan jiao“ – also Freundschaft, die so edel ist wie Orchideen.

Orchideen (lat. Orchidaceae) stehen in der chinesischen Kultur für Tugend. Foto: huettenhoelscher/iStock

Vor etwa 2.000 Jahren begannen die Menschen im Alten China, diese Blume zu kultivieren und hauptsächlich Gärten damit zu bepflanzen. Das weltweit erste Buch über Orchideen wurde vor etwa 1.000 Jahren in China geschrieben und enthält die Beschreibung von 30 Arten.

9. Süße Duftblüte

In der chinesischen Mythologie glaubte man, dass die Süße Duftblüte (lat. Osmanthus fragrans) auf dem Mond wuchs. Tatsächlich ist die Pflanze aus der Familie der Ölbaumgewächse in Ostasien beheimatet und wird dort seit Langem wegen ihres Duftes geschätzt

Li Qingzhao (1084–1155 n. Chr.) beschrieb in seinem Gedicht die Blüten als „hellgelb, mit einem zarten Muster, das nur Duft hinterlässt. Der Osmanthus benötigt keine hellen Grün- und Rottöne – er ist eine Blume, die zum Leuchten bestimmt ist.“

Die Süße Duftblüte (lat. Osmanthus fragrans) wurde in China wegen ihres Duftes geschätzt. Foto: Billy_Fam/iStock

Traditionell ist die Pflanze, die oft im August blüht, mit dem Mittherbstfest und der Geschichte eines Mannes namens Wu Gang verbunden. Wu erhielt die göttliche Strafe , den großen, auf dem Mond wachsenden Osmanthus zu schneiden. Doch jeden Tag wuchs die Pflanze in gleichem Maße nach und Wu durfte sich nur während des Mittherbstfestes ausruhen.

10. Narzisse

Narzissen tauchen immer wieder in den Mythen verschiedener Kulturen auf, wo ihnen eine „himmlische Schönheit“ nachgesagt wird. So gibt es beispielsweise in der griechischen Mythologie einen Jäger namens Narziss, der für seine Schönheit bekannt war.

In der chinesischen Folklore verkörpert die Narzisse zudem die beiden schönen Töchter des Kaisers Yao. Der Gelehrte Zhu Xi (1130–1200) beschrieb die Blume des Glücks als „eine Fee mit gelben Hüten und grünen Ärmeln“.

Narzissen (lat. Narcissus) sind in China ein Symbol für Glück. Foto: Orthosie/iStock