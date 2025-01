Nieren stärken, länger leben – Wintergeheimnisse der traditionellen chinesischen Medizin

Im Winter, wenn die Temperaturen sinken und die Sonneneinstrahlung begrenzt ist, stehen wir oft vor neuen Herausforderungen für unser Wohlbefinden. Hier sind einige praktische Tipps, die westliche und traditionelle chinesische Perspektiven kombinieren, um uns zu helfen, in der kalten Jahreszeit gesund und vital zu bleiben.

Speichern Sie Essenz und schützen Sie die Nieren im Winter

Aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) ist der Winter eine Jahreszeit der Aufbewahrung, in der Energie konserviert wird. Die Energie der Natur zieht sich in dieser Zeit nach innen zurück. Der Winter ist die beste Jahreszeit, um die Nieren zu nähren, da die Nieren laut TCM Essenz speichern und sich so an die Energiesparfunktion der Jahreszeit anpassen. Die Nieren sind eng mit Wachstum, Entwicklung, Vitalität und Immunität verbunden. Daher ist die Unterstützung der Nierengesundheit im Winter unerlässlich, um Energie zu erhalten und das Immunsystem zu stärken.

Die traditionelle chinesische Medizin legt großen Wert auf die Gesundheit der Nieren. Dies liegt daran, dass die Niere als das „angeborene Fundament“ bezeichnet wird, was bedeutet, dass ihre Energie nicht einfach wieder aufgefüllt werden kann. Daher ist es besser, den Energieverbrauch zu reduzieren. Mit ausreichend Nieren-Qi, der grundlegenden Energiequelle für die physiologischen Aktivitäten des Menschen, ist der Körper stark und voller Energie. Deshalb ist es wichtig, Überanstrengung zu vermeiden, sich auf die Stärkung des Körpers durch Ernährung zu konzentrieren und Aktivitäten zu minimieren, die die Nierenenergie erschöpfen.

Laut der modernen Medizin führen niedrige Temperaturen im Winter zu einer Verengung der Blutgefäße, was das Risiko eines Blutdruckanstiegs erhöht und das Herz-Kreislauf-System belastet. Darüber hinaus beeinträchtigt weniger Sonnenlicht im Winter das Immunsystem und reduziert die Serotonin- und Melatoninausschüttung im Gehirn. Menschen, denen es in diesen Bereichen an Nährstoffen mangelt, können eine jahreszeitlich bedingte Depression entwickeln. Daher hilft uns das Verständnis dieser Veränderungen, angemessen auf die Jahreszeit zu reagieren.

TCM: Nierenstärkende Lebensmittel

In der TCM bezieht sich „warm“ weniger auf die Temperatur des Lebensmittels selbst als vielmehr auf die Energie, die das Lebensmittel beim Verzehr im Körper erzeugt. Lebensmittel wie Lamm, Rind, Ingwer und Walnüsse sind eine ausgezeichnete Wahl, um Wärme zu spenden, den Körper zu nähren und die Nierengesundheit zu unterstützen.

Studien haben gezeigt, dass Nahrungsergänzungsmittel aus Walnüssen den Blutdruck, das LDL-Cholesterin (Low Density Lipoprotein, umgangssprachlich auch „schlechtes Cholesterin“ genannt) und die Albuminausscheidung (ein Protein im Blutplasma) bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung senken können. Forscher glauben, dass die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln aus Walnüssen eine wirksame Strategie sein könnte, um das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Menschen mit chronischer Nierenerkrankung zu senken.

In der TCM entspricht die Farbe Schwarz den Nieren, und schwarze Lebensmittel sollen die Nierengesundheit energetisch nähren und unterstützen. Durch die Ernährung der Nieren stärken schwarze Lebensmittel wie schwarze Biobohnen, schwarzer Sesam und Seetang den Körper, erhalten die Gesundheit und wirken dem Alterungsprozess entgegen.

Laut der klassischen TCM-Literatur nähren schwarze Sesamsamen sowohl die Leber als auch die Nieren. In Tier- und Laborstudien wurde nachgewiesen, dass schwarzer Sesam leber- und nierenschützende, neuroprotektive, antioxidative, entzündungshemmende, krebshemmende, fettleibigkeitshemmende, diabeteshemmende, blutdrucksenkende und antidepressive Eigenschaften hat.

Die traditionelle chinesische Medizin empfiehlt außerdem, zur Erhaltung der Gesundheit Wolfsbeeren- (Goji-Beeren), Jujube- und Lakritztees zu trinken. Diese Tees halten uns nicht nur warm, sondern fördern auch die Durchblutung.

Viele von uns trinken im Winter nicht genug Wasser, aber es ist wichtig, auch bei Kälte ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Am besten ist es, im Winter warmes Wasser, Zitruswasser und warmen Kräutertee zu trinken.

Die besten Nährstoffe für den Winter

Aus Sicht der modernen Medizin erfordert die Erhaltung der Gesundheit im Winter die Einnahme von Vitamin C und Zink, um die Immunabwehr zu stärken und das Auftreten von Winterkrankheiten wie Erkältungen zu reduzieren.

Darüber hinaus sollten gesunde Fette in Form von Omega-3-reichem Lachs und Leinsamen auf dem Speiseplan stehen, um die Immunabwehr zu stärken und die Stimmung zu regulieren. Untersuchungen zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren spezifische regulierende Wirkungen auf das Immunsystem haben. Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren wirken sich beispielsweise positiv auf eine Vielzahl von Krankheiten aus, die durch Immunzellen verursacht werden, wie Autoimmunhepatitis und Asthma.

Da es im Winter weniger Tageslicht gibt, ist es außerdem noch wichtiger, Vitamin D zuzuführen. Vitamin D trägt zur Erhaltung der Gesundheit von Knochen und Gehirn bei. Untersuchungen haben ergeben, dass ältere Menschen mit höheren Vitamin-D-Konzentrationen im Gehirn bessere kognitive Funktionen aufweisen.

Lebensstil im Winter

„Lebensstilmedizin“ ist ein Begriff, der in den Lehrplänen moderner medizinischer Fakultäten verwendet wird. In der TCM hingegen steht der Lebensstil seit Langem im Mittelpunkt, um eine gute Gesundheit zu erreichen.

Hier sind einige Tipps speziell für den Winter:

Gehen Sie früher ins Bett und stehen Sie später auf: Die TCM empfiehlt, im Winter früher ins Bett zu gehen und später aufzustehen. Durch diesen Zeitplan kann die Yang-Energie im Körper aufrechterhalten und der Verbrauch von Essenz reduziert werden. Die TCM unterteilt die menschliche Energie in zwei Arten: Yin und Yang. Yin ist die negative Energie und steht für Nacht und Kälte, während Yang die positive Energie ist und für Tag und Wärme steht. Nur wenn wir ein Gleichgewicht zwischen beiden aufrechterhalten, können wir gesund bleiben. Die moderne Medizin empfiehlt, jede Nacht zwischen 7 und 8 Stunden zu schlafen, um das Immunsystem und die psychische Gesundheit zu unterstützen.

Wählen Sie mildere Übungen: Laut TCM sind sanfte Übungen wie Tai-Chi und Qigong im Winter gut, da sie das Qi und die Blutzirkulation fördern und weniger Energie verbrauchen als anstrengende Übungen. Die moderne Medizin empfiehlt auch, im Winter häufiger drinnen zu trainieren, zum Beispiel mit Aerobic und Yoga.

Halten Sie wichtige Körperteile warm: Halten Sie sich im Winter warm, insbesondere die Taille, den Nacken und die Füße, die für die Gesundheit der Nieren und des gesamten Körpers wichtig sind.

Bringen Sie mehr Licht in Ihr Leben: Versuchen Sie, so viel Sonnenlicht wie möglich zu tanken. Wenn Sie nicht genug Zeit im Freien verbringen, sollten Sie eine Lichttherapie zu Hause in Betracht ziehen, die bei saisonalen Depressionen helfen kann.

Sexualität im Winter

Unter den vielen Konzepten der TCM zur Erhaltung der Gesundheit ist das vielleicht kontroverseste das, welches das Sexualleben betrifft.

Der Winter ist eine Jahreszeit, in der Sie Ihre Energie wieder aufladen können. Daher ist es am besten, übermäßige sexuelle Aktivitäten zu vermeiden, da diese die Nierenessenz verbrauchen und das Nieren-Qi beeinträchtigen. Die Nierenessenz ist dafür bestimmt, das menschliche Bedürfnis nach Fortpflanzung zu unterstützen. Daher sind Nierenessenz und Nieren-Qi die wichtigsten Energiequellen, die zur Erschaffung von Leben benötigt werden, und daher äußerst kostbar.

Die Nierenessenz spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Verlangsamung des Alterungsprozesses. In der TCM werden Beschwerden, die nach dem Eintritt in das Alter auftreten, wie Haarausfall und Ergrauen der Haare, hauptsächlich mit einer nachlassenden Nierenfunktion und einer verminderten Nierenessenz in Verbindung gebracht. Manchmal leiden ältere Menschen an Harn- und Stuhlinkontinenz. Laut TCM geschieht dies, weil die Funktionen des Urinierens und Stuhlgangs durch das Nieren-Qi gesteuert werden.

Aus all diesen Gründen wird empfohlen, im Winter Energie zu sparen und gleichzeitig eine harmonische und intime Beziehung zum Partner zu bewahren. Im Winter ist es vielleicht am besten, sich auf emotionale Kommunikation zu konzentrieren, um das Energiegleichgewicht von Körper und Geist aufrechtzuerhalten. Der Winter ist auch eine Jahreszeit, in der man sich mit der Familie trifft und Beziehungen vertieft. Essen Sie gemeinsam zu Abend, genießen Sie ruhige Nächte und schaffen Sie eine warme, familiäre Atmosphäre.

Was die moderne Medizin betrifft, so ist der Zusammenhang zwischen Sexualleben und Gesundheit noch nicht vollständig erforscht. Die westliche Medizin geht davon aus, dass ein moderates Sexualleben das Immunsystem stärken, die Stimmung verbessern und zur kardiovaskulären Gesundheit beitragen kann. Darüber hinaus kann körperliche Intimität zwischen Paaren die Ausschüttung von Endorphinen und des Hormons Oxytocin fördern, wodurch Gefühle der Einsamkeit und saisonale Depressionen gemildert werden.

Was für manche Menschen funktioniert, muss jedoch für andere nicht unbedingt zutreffen. Passen Sie im Winter, wenn das Energieniveau niedriger und das Immunsystem anfälliger ist, die Häufigkeit sexueller Aktivitäten an Ihre eigene Situation an und konzentrieren Sie sich dabei auf Qualität statt auf Quantität.

Tipps zur Selbstfürsorge im Winter

Probieren Sie diese Tipps zur Selbstfürsorge aus:

Trinken Sie morgens Ingwertee, um Ihren Magen zu wärmen und Ihr Verdauungssystem zu aktivieren. Machen Sie ein paar Minuten lang Dehn-, Tai-Chi- oder Qigongübungen, um die Durchblutung zu fördern.

Wenn Sie nachmittags in ein Energietief fallen, gehen Sie im Freien spazieren. Dies ist besonders wichtig, wenn die Sonne scheint. Nutzen Sie die Gelegenheit, wann immer möglich, Sonnenlicht zu tanken. Sie können auch eine nahrhafte Suppe oder einen Eintopf genießen, der sowohl wärmend als auch leicht verdaulich ist.

Tauchen Sie abends Ihre Füße in heißes oder warmes Wasser. Die traditionelle chinesische Medizin geht davon aus, dass das Einweichen der Füße das Nieren-Qi ausgleichen und dem Körper helfen kann, sich zu entspannen.

Verzichten Sie 1 Stunde vor dem Schlafengehen auf die Nutzung von Mobiltelefonen oder anderen elektronischen Geräten. Dagegen ist Lesen oder Meditieren durchaus empfehlenswert, da es die Schlafqualität verbessern kann.

Der Winter ist eine Zeit, in der es wichtig ist, zur Ruhe zu kommen und verstärkt auf das eigene Wohlbefinden zu achten. Durch die Verbindung von bewährten Methoden der traditionellen chinesischen Medizin und modernen medizinischen Ansätzen lässt sich ein ganzheitliches Gesundheitsprogramm zusammenstellen, das sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit in der kalten Jahreszeit unterstützt.

Über den Autor

Dr. med. Jingduan Yang ist Neurologe, Psychiater und Experte für Akupunktur sowie chinesische und integrative Medizin. Er gründete das Yang-Institut für Integrative Medizin, die Tao-Klinik für Akupunktur und das American Institute of Clinical Acupuncture. Außerdem ist er Leiter des Northern Medical Center in Middletown, New York.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „TCM Guidance for Conserving Energy and Protecting the Kidneys in Winter“. (deutsche Bearbeitung kr)