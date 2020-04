Reichsbürger hinter Bill Gates her? ARD-„Faktenfinder“ warnt vor Stimmungsmache in Corona-Krise

Der ARD-Journalist Patrick Gensing warnt in einem Beitrag für die "Tagesschau" vor möglichen militanten Aktionen der Reichsbürger. In deren Kreisen mache man derzeit im Zeichen der Corona-Maßnahmen massiv Stimmung gegen Politiker, Virologen und US-Milliardär Bill Gates.

Der ARD-„Faktenfinder“ und langjährige Betreiber des Anti-Rechtsextremismus-Watchblogs „publikative“, Patrick Gensing, sieht eine zunehmende Gefahr durch die sogenannten Reichsbürger, die sich unter dem Eindruck der Corona-Krise bemerkbar machten. Auf dem Portal der „Tagesschau“ wirft er diesen vor, gegen Politiker und Virologen Stimmung zu machen und für die Zeit nach dem 1. Mai Aktionen zu planen.

Gensing schreibt, Anhänger der Bewegung wollten Pandemiemaßnahmen boykottieren und Politikern sowie Virologen mit Gefängnis drohen. Das Coronavirus hielten sie für einen bloßen Vorwand, um Freiheiten einzuschränken – oder gar, um einen „Vernichtungskrieg gegen die europäischen Völker und besonders gegen uns Deutsche“ zu führen.

Aufruf bislang vorwiegend über E-Mail-Verteiler

Als Primärquelle, die auf ein solches Wirken der Reichsbewegung hindeute, nennt Gensing einen „Aufruf […], der auch über E-Mail-Verteiler verbreitet wird“ und in dem es heiße, ab dem 1. Mai sollten „Corona-Panikmacher, Impf-Propagandisten und Denunzianten, ebenso aber auch Befürworter von Tracking-Apps und der Bargeld-Abschaffung ganz energisch in die Schranken gewiesen“ werden. Alle führenden Vertreter des Robert-Koch-Instituts sowie der „Virologie- und Impfstoff-Lobbys“ seien „für immer hinter Gitter zu bringen“. Ihre „gerechte Strafe“ würden sie noch in diesem Jahr erhalten.

Eigene Seiten dieser Bewegung bestehen offenbar nicht mehr. Weder die „selin.news“ noch die „Kulturkampf-Info“, die beide Anfang 2018 in einem Forum des „Sonnenstaatlands“ erwähnt wurden, sind erreichbar. Ein YouTube-Kanal unter dem Titel „Reichsbewegung“ wird seit zwei Jahren nicht mehr bestückt. Das mit etwas über 14.000 Aufrufen meistgeklickte Video unter dem Titel „3. Weltkrieg – August 2017“ zeigt die Anfangssequenz einer Folge der US-Krimiserie „Castle“. Die Selbstvorstellung der „Philosophen“, die sich als Urheber der Bewegung darstellen, hat keine 300 Klicks erreicht.

Gewaltbereitschaft in den Reihen der Reichsbürger nehme „im Alter nicht ab“

Das Bundesamt für Verfassungsschutz ordnete deutschlandweit im Jahr 2018 etwa 19.000 Personen der Reichsbürger-Szene zu, Rechtsextremisten seien jedoch nur etwa 950 davon. Das ideologisch heterogene Spektrum sei durch die Vorstellung verbunden, bei der Bundesrepublik Deutschland handele es sich nicht um einen legitimen und souveränen Staat. Daher rufen Protagonisten der Szene Fantasiestaaten aus, verkaufen entsprechende Dokumente und weigern sich, Steuern zu bezahlen.

Wie die Sicherheitsbehörden warnt auch Gensing vor einem Gewaltpotenzial unter Reichsbürgern, das „im Alter nicht abnehme“. Im Jahr 2016 hatte ein Anhänger der Szene bei einer Waffen-Razzia auf seinem Grundstück im fränkischen Georgensgmünd einen Polizeibeamten erschossen. Außerdem würden zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens regelmäßig zum Ziel von Drohbriefen oder Einschüchterungsversuchen durch Reichsbürger.

Gensing schreibt im Zusammenhang mit Aktivitäten der Bewegung, dass diese Verschwörungstheorien verbreite, die teils offen, teils „strukturell“ antisemitisch seien. Als Verbündete gelten die „Russisch nationale Befreiungsbewegung“ – nicht zu verwechseln mit der vor wenigen Wochen in den USA als terroristisch eingestuften „Russischen Reichsbewegung“ – oder die Sekte „Germanische Neue Medizin“ des 2017 verstorbenen „Wunderheilers“ Ryke Geerd Hamer.

Corona-Krise lässt Verschwörungstheorien blühen

In sozialen Medien haben die Corona-Krise und die damit verbundenen Maßnahmen zum Herunterfahren des öffentlichen Lebens bereits einer Vielzahl an Verschwörungstheorien zu Popularität und weiter Verbreitung verholfen.

Eine der meistbeachteten war dabei die Darstellung, der Lockdown wäre nur die Begleitmaßnahme zu einer breit angelegten Operation des im Zweiten Weltkrieg operierenden „Obersten Hauptquartiers der Alliierten Expeditionsstreitkräfte“ (SHAEF). Auf Befehl von US-Präsident Donald Trump und mithilfe der US-Truppen, die zum Zwecke der Corona-bedingt abgesagten NATO-Übung „Defender 2020“ nach Europa verlegt wurden, sollten demnach mehrere Regierungen, darunter auch die deutsche, bis Ostern abgesetzt und tiefe Strukturen im Staatsapparat eliminiert werden. Einige Blogs verbreiteten sogar die Nachricht, italienische Spezialkräfte hätten Papst Franziskus verhaftet.

Zudem sei diese Operation begleitet von einer weltweiten Befreiungsaktion von hunderttausenden Kindern aus den Fängen von internationalen Pädophilen-Ringen, die diese im Auftrag hochrangiger Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und öffentlichem Leben verschleppt hätten. Darüber hinaus hätte SHAEF dafür gesorgt, dass der Himmel von „Chemtrails“ befreit worden wäre, mithilfe derer die Eliten die Bevölkerung vergiften würden.

Vorwürfe gegen Microsoft-Gründer

Derzeit ist vor allem Microsoft-Gründer und Milliardär Bill Gates im Zentrum der Kritik vor allem jener Kreise, die zuvor auch Theorien wie jene über SHAEF verbreitet hatten.

Gates hatte bereits 2015 in einer Rede vor der Gefahr einer weltweiten Pandemie gewarnt.

Kritiker, vor allem solche aus der Gemeinde der Impfgegner, wollen diese Warnung als Ankündigung oder Drohung verstanden haben. Sie stellen Gates nun als vermeintlichen Urheber von COVID-19 dar, der selbst das Virus geschaffen habe, um durch die Entwicklung eines Impfstoffs reich zu werden. Seine jüngste Kritik am Krisenmanagement der Regierung Donald Trumps und an dessen Ankündigung, der WHO die finanziellen Zuwendungen durch die USA zu entziehen, werfen zudem Fragen auf, inwieweit Gates bewusst oder unbewusst die kommunistische Führung in China schützen will. Die WHO hatte in blindem Vertrauen auf die Angaben des Regimes noch bis zum 20. Januar die Möglichkeit der Übertragung des neuartigen Coronavirus von Mensch zu Mensch heruntergespielt.

Einige werfen Gates sogar vor, der Weltbevölkerung eine Zwangsimpfung aufoktroyieren zu wollen mit dem Ziel, diese zu reduzieren – etwa Beimengung des Hormons Choriongonadotropin Beta-hCG zu einer Tetanus-Schutzimpfung. Allerdings haben Tests ergeben, dass dieses Hormon durch einmalige Verabreichung keine empfängnisverhütende oder gar sterilisierende Wirkung entfalten könne, und bei regelmäßiger Einnahme seine Wirkung einbüße.

Wie steht Gates zur Depopulation?

Tatsächlich scheint Gates dem Mythos Glauben zu schenken, die Entwicklung der Weltbevölkerung würde eine Gefahr darstellen. Anders als in sozialen Medien suggeriert wird, hat er jedoch nicht zu staatlichen Depopulationsmaßnahmen aufgerufen. In einer Rede im Jahr 2010 äußerte er: „Auf der Welt gibt es heute 6,8 Milliarden Menschen – die Tendenz geht Richtung neun Milliarden. Wenn wir jetzt wirklich gute Arbeit bei neuen Impfstoffen, im Gesundheitswesen und in der Reproduktionsmedizin leisten, könnten wir dies um vielleicht 10 oder 15 Prozent senken.“

Wie die Gates-Stiftung in einem Statement mitteilte, solle diese jedoch keine Zielvorstellung bei der Verabreichung von Impfstoffen darstellen, sondern eine Beobachtung hinsichtlich eines Nebeneffekts wiedergeben. Demnach würden Paare in armen Ländern, wenn die dortige Gesundheitsversorgung für die gesamte Bevölkerung verbessert würde, nicht mehr lediglich aus Angst, im Alter sonst unversorgt zu bleiben, mehr Kinder in die Welt setzen als sie möglicherweise versorgen könnten.

Afrikanische Bürgerrechtlerin übt Kritik an Arbeit der Stiftung

Dennoch regt sich auch Kritik an der „philanthropischen“ Arbeit der Gates-Stiftung insbesondere in Afrika. Die aus Nigeria stammende Gründerin der Organisation „Culture of Life Africa“, Obianuju Ekeocha, wirft neben internationalen Organisationen und westlichen Staaten auch der Gates-Stiftung „Neokolonialismus“ vor, wenn es darum geht, ohne Rücksicht auf die Wertvorstellungen der Bevölkerungen afrikanischer Staaten liberale Vorstellungen zu Familie und Kindern aufzuzwingen.

In einem offenen Brief an Melinda Gates schrieb sie: „Angesichts all der Probleme und Schwierigkeiten in Afrika beschweren sich Menschen und beklagen ihre Schwierigkeiten in offener Weise. Ich bin in diesen Verhältnissen groß geworden und ich habe es miterlebt, wie sich Frauen (ebenso viel wie Männer) über alle möglichen Dinge beschweren. Aber ich habe noch nie erlebt, dass sich eine Frau über ihr Baby beschwert hätte – ob geboren oder ungeboren.“

Westliche Programme zur „Geburtenkontrolle“ wie jene der Gates-Stiftung bestünden, selbst dann, wenn sie nicht offen die Abtreibung propagierten, im Wesentlichen daraus, Menschen mit dem Gebrauch von künstlichen Verhütungsmitteln vertraut zu machen, erklärt Ekeocha. Auf eine Verbesserung der Sexualmoral würden sie jedoch nicht hinwirken. Ausnahmen wie der kombinierte Ansatz des „ABC-Programms“ (Abstinence, Be Faithful, Condoms) von USAID in der Amtszeit von Präsident George W. Bush in mehreren afrikanischen Ländern bestätigten die Regel.

„Gates-Stiftung tut wenig zur Behebung tatsächlicher Probleme in Afrika“

Die Medikamente, Kondome und Spritzen, die für 4,6 Milliarden von der Gates-Stiftung kämen, würden nicht einmal angemessen entsorgt werden können, weil es an entsprechenden Einrichtungen fehle.

Ekeochas Fazit über das Wirken der Gates-Stiftung für Afrika ist vernichtend: „Ich sehe, dass diese 4,6 Milliarden uns Elend kaufen. Sie kaufen uns untreue Ehemänner. Sie kaufen uns Straßen ohne das unschuldige Gespräch von Kindern. Sie kaufen uns Krankheit und vorzeitigen Tod. Ich sehe, dass sie uns ein Alter ohne die liebende Fürsorge unserer Kinder kaufen.“

Die Bürgerrechtsaktivistin fordert stattdessen die Verbesserung der Behandlungsstandards für Mütter und Kinder vor und nach der Geburt, Programme zur Sicherstellung der Ernährung von Schulkindern, Keuschheitserziehung an den Bildungsanstalten und Investitionen in die Qualität des Schulsystems, um vor allem Frauen den Zugang zu längerer und höherer Bildung zu ermöglichen.

Außerdem sollte es mehr und bessere Programme zur Förderung der Firmengründung durch Frauen sowie konsequentere Maßnahmen gegen Menschenhandel, Kinderarbeit, Kinderehen, häusliche Gewalt oder sexuelle Ausbeutung geben. All dies vermisse sie jedoch an den Aktivitäten der Gates-Stiftung.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]