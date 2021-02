400 Mrd. Dollar fehlen in Chinas Devisenreserven | Verbot von chinesischem Staatsfernsehen in UK

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Verbot von chinesischem Staatsfernsehen in UK | 400 Mrd. Dollar fehlen in Chinas Devisenreserven“ vom Youtube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Verbot von chinesischem Staatsfernsehen: ein „Triumph“ für Opfer

Zwei Opfer, die in China erzwungene Geständnissen ablegen mussten, sagen, dass sie erleichtert sind, weil eine Regulierungsbehörde in Großbritannien die Sendelizenz für einen TV-Sender widerrufen hat, welcher von der Kommunistischen Partei Chinas kontrolliert wird.

Peter Humphrey feiert die Entscheidung der Regulierungsbehörde Ofcom, den chinesischen Staatssender „CGTN“ zu verbieten.

„Der heutige Entzug der Lizenz ist ein Moment des Triumphs, nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen Opfer dieser Art von Missbrauch, darunter viele Chinesen.“ – sagt Peter Humphrey, ehemaliger Unternehmensprüfer in China.

Das Originalvideo von NTD Deutsch:



CGTN sendete ein erzwungenes Geständnis mit Humphrey, das während seiner 2-jährigen Inhaftierung in China gefilmt wurde. Humpfrey sagt, er sei unter Drogen gesetzt worden, an einen Stuhl gefesselt und in einen Käfig gesteckt worden, als ein Polizeibeamter ihn verhörte. Er fügte hinzu, dass CGTN, das in englischer Sprache sendet, in seinem Bericht „die Situation völlig falsch dargestellt“ habe. Humphrey sagt, dass sein Sohn, der zu dieser Zeit 18 Jahre alt war, durch das, was er sah, traumatisiert wurde.

„Sie wollen das globale Narrativ über China und die Geschehnisse in China und so weiter durch die Verdrehungen, die sie in ihre Berichterstattung einbauen, beeinflussen. Sie tun es durch schiere Verzerrung und Lügen.“ – so Peter Humphrey, ehemaliger Unternehmensprüfer in China.

Ofcom argumentierte, dass CGTN, da es vollständig von der KPC kontrolliert wird, im Vereinigten Königreich nicht senden kann, da das britische Rundfunkgesetz es nicht erlaubt, dass politische Entitäten Lizenzen besitzen.

CGTN, dessen Europazentrale sich in London befindet, bezeichnete die Entscheidung von Ofcom als „manipuliert von rechtsextremen Organisationen und antichinesischen Kräften.“

„Die Entscheidung der Ofcom, die Lizenz von CGTN zu entziehen, ist historisch bedeutsam. Und es ist klar, dass das Sprachrohr des totalitären Regimes der KPC in Großbritannien keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt.“ – Simon Cheng, Ehemaliger Angesteller des britischen Konsulats in Hongkong.

Cheng wurde 2019 entführt, um Informationen über die Proteste in Honkong zu erhalten. Er sagt, er wurde gefoltert und gezwungen, zu gestehen, „Prostitution erbeten“ zu haben. Cheng sagt, sein erzwungenes Geständnis auf CGTN zu sehen, habe ihm „großen Kummer bereitet“. Humphrey erwartet, dass Ofcom wegen seiner und Chengs Beschwerden weitere Strafen gegen CGTN verhängen wird.

Türkische Uiguren fürchten Chinas Impfstoffausverkauf

Uiguren in der Türkei sagen, dass einige aus ihrer Gemeinschaft nach China deportiert werden – im Austausch für Impfstoffe gegen das KPC-Virus. Das Land ist weitgehend auf einen von China entwickelten Impfstoff angewiesen. Trotz des Versprechens von China wurden bislang keine Impf-Dosen geliefert.

Uigurische Muslime in der Türkei sagen, dass sie Angst um ihre Zukunft haben. „Es geht nicht nur mir so, jeder hat Angst (davor, ausgeliefert zu werden). Wir leben in Angst. Wir wollen, dass unsere türkischen Brüder hier darüber sprechen.“ – sagt Munire Bugra, in der Türkei lebende uigurische Muslima.

Abgeordnete der türkischen Opposition beschuldigen Ankaras Führung, die Uiguren an China im Austausch für COVID-19-Impfstoffe zu verkaufen. China versprach der Türkei Dutzende Millionen von Impfstoff-Ampullen. Sie wurden bis heute nicht geliefert und eine Erklärung seitens China folgte nicht. China hat einen Vertrag mit der Türkei unterzeichnet, den Peking nutzen will, um die Rückkehr einiger Flüchtlinge und Uiguren unter dem Vorwand des „Terrorismus“ zu beschleunigen.

Yildirim Kaya, türkischer Abgeordneter der oppositionellen Republikanischen Volkspartei.

„Wenn das türkische Parlament das Auslieferungsabkommen mit China nicht unterschreibt, fragen wir uns, ob China sagen wird, dass sie uns die gewünschten Impfstoffe nicht schicken werden? Und solange die Frage nicht beantwortet ist, wird diese Sorge und dieses Misstrauen die Öffentlichkeit nicht beruhigen.“

Anwälte sagen, dass die türkische Polizei in den letzten Monaten 50 uigurische Muslime überfallen und festgenommen hat. Das ist ein starker Anstieg im Vergleich zum letzten Jahr. Steigende Ängste lösen bereits einen Zustrom von Uiguren aus, die nach Deutschland, in die Niederlande und andere europäische Länder ziehen.

400 Milliarden Dollar fehlen in Chinas Devisenreserven

400 Milliarden Dollar an Devisenreserven fehlen in den offiziellen Angaben des chinesischen Regimes. Da stellt sich die Frage, warum die Zahlen nicht übereinstimmen? Das chinesische Regime wirbt mit Chinas Rekord-Handelsüberschuss im vergangenen Jahr. Und das, obwohl die Pandemie des KPC-Virus den Welthandel beeinträchtigt hat.

Chinesisches Staatsmedium Xinhua: „Angesichts der Veränderungen während der Pandemie und vieler Unsicherheiten in der Außenwelt, wurde China die einzige große Volkswirtschaft der Welt, die ein positives Wachstum im Handel erzielte.“

Der Handelsüberschuss bedeutet, dass China mehr Waren exportierte als es importierte. Das sollte den Devisenreserven des Landes einen massiven 500-Milliarden-Dollar-Sprung bescheren. Doch, dies geschah nicht.

Daten der chinesischen Zentralbank zeigen, dass die Devisenreserven nur um etwas mehr als 100 Milliarden Dollar gestiegen sind. Das hat online Diskussionen ausgelöst. Wo sind die 400 Milliarden Dollar geblieben? Wo sind die Devisenreserven?

Das Geld fehlt!

China hat die größten Devisenreserven der Welt. Dennoch ist es für Peking wichtig, eine bestimmte Anzahl an Reserven zu halten. Das liegt daran, dass das Land auf die Reserven angewiesen ist, um wichtige Güter zu importieren, darunter Getreide, Benzin und Halbleiterchips.

Das chinesische Regime hat eine strenge Kontrolle über den Devisenhandel. Die Exporteure verkaufen normalerweise die von ihnen erwirtschafteten Devisen an Chinas Geschäftsbanken. Die Geschäftsbanken verkaufen dann den Großteil des Geldes an die Zentralbank.

Die PBOC würde dann diese US-Dollars auf dem Interbankenmarkt von den chinesischen Kreditgebern kaufen und sie in Zentralbankreserven umwandeln. Im Gegenzug würde die PBOC Yuan an die Banken verkaufen, die den Yuan dann wieder an ihre Kunden verkaufen würden. Die Devisen in der Zentralbank bilden zusammen mit der kleinen Menge, die von den Geschäftsbanken gehalten wird, die Devisenreserven Chinas.

Chinesische Kolumnisten haben einige mögliche Gründe vorgeschlagen, warum die Zahlen nicht stimmen. Demnach könnte es daran liegen, dass ein Teil des Zollwarenüberschusses noch nicht nach China zurücküberwiesen wurde und ein Teil des Geldes von den Geschäftsbanken für Investitionen im Ausland aufgefangen wurde.

Aber trotzdem fehlt ein erheblicher Betrag.

Laut Chinas Zahlungsbilanzdaten wurden in den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 über 100 Milliarden Dollar des Einkommens des Landes als Fehler und Auslassungen gezählt. Und nur 2 % des Einkommens wurden in Devisenreserven umgewandelt. Hiervon wurden 490,3 Milliarden Yuan zu Abflüssen von Auslandsinvestitionen, und nur 24,9 Milliarden Yuan, also 2 Prozent, wurden zu Devisenreserven.

Chinas Wirtschaftszahlen sind notorisch ungenau. Sogar das Regime selbst hat offen zugegeben, Statistiken zu fälschen, aber es schiebt die Fehler gewöhnlich auf die lokalen Behörden.

Eine US-Expertenkommission schätzte zuvor, dass das chinesische Regime sein Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr um etwa 2 Prozentpunkte zu hoch angesetzt hat. Und ein aktueller Bericht der New Yorker Federal-Reserve-Bank zeigt, dass die offiziellen Daten von China im Vergleich zu den authentischen Daten im Zeitverlauf oft unglaublich glatt sind.

Experten argumentieren, dass, wenn westliche Medien und Analysten die offiziellen Daten zitieren, die Ungenauigkeiten weitreichende Auswirkungen auf Investoren und Unternehmen haben, die mit China Geschäfte machen.