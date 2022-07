Bill Gates will praktisch sein „gesamtes Vermögen“ an Stiftung geben

Der 66-Jährige will sich Schritt für Schritt von seinem Vermögen trennen. Von der "Forbes"-Liste der reichsten Menschen der Welt will er später einmal ganz verschwunden sein.

Microsoft-Gründer Bill Gates möchte umgehend rund 20 Milliarden US-Dollar an seine Stiftung übertragen. Im Folgenden plant der Milliardär weitere Großbeträge umzubuchen.

„Ich habe vor, praktisch mein gesamtes Vermögen an die Stiftung zu geben. Ich werde auf der Liste der reichsten Menschen der Welt nach unten rutschen und schließlich ganz verschwinden“, schrieb der 66-Jährige auf Twitter.

Bill Gates Donates $20 Billion to Foundation, Plans to Drop from List of World’s Wealthiest People https://t.co/uqhOqcvRj9

