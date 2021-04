CNN Technikleiter: Trump aus dem Amt zu entfernen, war unser „Fokus“

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „US-Wahlkampf 2020: CNN-Technikleiter gibt Verbreitung von „Propaganda“ zu“ vom YouTube-Kanal „NTD-Deutsch“. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Die Enthüllungsplattform „Project Veritas“ hat erst vor Kurzem heimlich ein Video aufgenommen und veröffentlicht. Das Filmmaterial zeigt, wie der „CNN“-Technikleiter den Sender dafür lobt, Trump aus seinem Amt entfernt zu haben. Hingegen habe „CNN“ die Berichterstattung über Biden verschönert.

Der neueste Beitrag von James O’Keefes „Project Veritas“ zeigt den technischen Direktor von „CNN“, Charlie Chester. Darin erklärt Chester, wie der Nachrichtensender beim Wahlkampf 2020 vorgehen soll, um den noch damaligen Präsidentschaftskandidaten Biden zu unterstützen.

„Wir würden immer Aufnahmen von ihm beim Joggen zeigen, ja, ich bin gesund, bla bla bla, und ihn mit Fliegerbrille zeigen… ihn als einen jungen, geriatrischen (Menschen) darstellen“, sagt Charlie Chester, „CNN“-Technikleiter.

Das Originalvideo von „NTD Deutsch“:



Die Montage von Undercover-Clips wurde bei verschiedenen Gelegenheiten aufgenommen. Und wie bei allen zusammengeschnittenen „Soundbites“ sollte das Endprodukt mit Vorsicht genossen werden. Jedoch spricht Chester in diesem Video in vollständigen Sätzen, wodurch Bearbeitungstricks eher auszuschließen wären.

In dem Video gesteht Chester „CNN“ eine wesentliche Rolle zu, dass Präsident Trump abgewählt wurde. Für Chester sei das der Grund, weshalb er für „CNN“ arbeite.

Zudem gibt er auch zu, dass „CNNs“ Berichte über Trumps Gesundheit einer „Propaganda“ gleichkommt.

„Wie zum Beispiel als Trump, keine Ahnung, als seine Hand zitterte oder so. Wir brachten so viele Mediziner, die irgendetwas erzählten, alles Spekulationen, als ob er neurologisch geschädigt sei – nicht mehr ganz ‚dicht‘, nicht mehr zurechnungsfähig, was auch immer. Wir kreierten eine Story, von der wir keine Ahnung hatten. Das ist – ich denke das ist Propaganda, wissen Sie?“, so der „CNN“-Technikleiter.

Chester sagte, Trump aus dem Amt zu entfernen, war der „Fokus“ von „CNN“. Aber jetzt, sagt er, habe „CNN“ einen anderen Fokus: Klimawandel. Chester deutete an, dass die Öffentlichkeit von Virus-Berichten müde geworden sei und der Klimawandel das nächste COVID sein werde.

„Es wird unser [„CNNs“] Fokus sein, genauso wie es unser Fokus war, Trump aus dem Amt zu entfernen, richtig? Ohne Worte, es war so, richtig? Also unser nächstes Ding wird der Klimawandel sein“, so Chester.

Und laut Chester sei diese Entscheidung von der Leitung des Senders gekommen. Alle Mitarbeiter seien bereits informiert.

In der Regel sollte ein Technikleiter keinen Einfluss auf den Inhalt der Sendung haben, ebenso auch nicht bei Redaktionssitzungen miteinbezogen werden.

In einer Erklärung an die Medien sagte O’Keefe jedoch: „Als Technikleiter ist Charlie Chester voll in das Tagesgeschäft von „CNN Newsroom“ eingebunden. Er ist Zeuge von Entscheidungen und von wem sie kommen. Er hat vollen Zugriff auf die Kultur innerhalb des Senders und hat – auf Video – erklärt, wie unternehmensweite Richtlinien umgesetzt werden.“

O’Keefe hat zudem angekündigt, dieses Video sei nur der erste Teil. Weitere werden also noch folgen.

„Project Veritas“ hat bereits einige Videos veröffentlicht, in denen es um interne Sitzungen und Mitarbeitergespräche von „CNN“ geht.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!