Google bietet Trumps Onlinedienst „Truth Social“ nicht im Play Store an

Foto: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images

„Truth Social“ – Die Plattform von Donald Trump. Foto: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images

Das US-Technologieunternehmen Google weigert sich, die App von Ex-US-Präsident Donald Trumps Onlinedienst Truth Social in seinem App Store Google Play anzubieten. Grund dafür seien ein Mangel an Moderation sowie „mehrere Verstöße“ gegen die Google-Richtlinien, sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch.

Er wies darauf hin, dass Google Truth Social am 19. August auf die Verstöße aufmerksam gemacht und erklärt habe, dass „effektive Systeme zur Moderation von nutzergenerierten Inhalten eine notwendige Voraussetzung dafür sind, dass eine App auf Google Play hochgeladen werden kann“. Truth Social erklärte laut Google daraufhin, dass das Unternehmen „an diesen Fragen arbeite“.

Anders als das Apple-Betriebssystem iOs ermöglicht es Googles Betriebssystem Android Smartphone-Nutzern, Apps auch auf einem anderen Weg als über seinen App Store Google Play herunterzuladen.

Trump hatte Truth Social im Februar 2021 gegründet, nachdem er von den großen gängigen Online-Plattformen, darunter Twitter, ausgeschlossen worden war. Er habe Plattform als Mittel zur „Wiederherstellung der freien Meinungsäußerung in Amerika“ ins Auge gefasst.

„Das neue Zeitalter der Zensur ist eine Katastrophe für unser Land. Früher war alles viel besser, als wir unsere Debatten heftig und offen geführt haben. Dann konnten wir als Amerikaner gemeinsam vorankommen, weil beide Seiten wussten, dass ihre Stimme und ihre besten Argumente gehört wurden“, sagte Trump in einer Erklärung im Oktober 2021. (afp/dl)