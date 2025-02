Hamas erklärt sich bereit für Verhandlungen zu zweiter Phase der Waffenruhe mit Israel

Die radikalislamische Terrorgruppe Hamas hat sich bereit erklärt, die Gespräche für den Eintritt in die zweite Phase der Waffenruhe im Krieg mit Israel zu beginnen. „Die Hamas hat die Mediatoren […] darüber informiert, dass wir bereit sind, die Verhandlungen für die zweite Phase aufzunehmen“, sagte ein Hamas-Funktionär der Nachrichtenagentur AFP am Montag.

Die islamistische Palästinenserorganisation warte darauf, „dass die Mediatoren die nächste Runde einleiten“, teilte ein weiterer Funktionär mit.

Zudem rufe die Hamas die Mediatoren Ägypten, Katar und USA dazu auf, dafür zu sorgen, dass Israel „sich an das Abkommen hält und nicht verzögert“, hieß es weiter.

Waffenruhe-Abkommen nach 15 Monaten Krieg

Nach mehr als 15 Monaten Krieg im Gazastreifen hatten die Hamas und Israel ein Waffenruhe-Abkommen geschlossen, das seit dem 19. Januar gilt.

In der ersten, derzeit laufenden sechswöchigen Phase des Abkommens sollen die Hamas und mit ihr verbündete Gruppen 33 israelische Geiseln im Gegenzug für die Freilassung von rund 1.900 palästinensischen Häftlingen übergeben. In der zweiten Phase des Abkommens sollen alle verbliebenen Geiseln an Israel übergeben und ein endgültiges Ende des Gaza-Kriegs erreicht werden.

Die indirekten Verhandlungen für die zweiten Phase sollten am Montag beginnen. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu wollte dazu in Washington mit dem US-Nahostgesandten Steve Witkoff zusammenkommen, der auch an der Aushandlung der ersten Phase beteiligt war. Anschließend war ein Treffen Witkoffs mit den Unterhändlern von Katar und Ägypten geplant.

Der Krieg im Gazastreifen war durch den Großangriff der Hamas und verbündeter islamistischer Gruppen vom 7. Oktober 2023 ausgelöst worden, bei dem laut israelischen Angaben 1.210 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden.

Israel begann daraufhin eine Militäroffensive in dem Palästinensergebiet. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 47.400 Menschen getötet. (afp)