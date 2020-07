Irak: Entführte Berlinerin durch Sicherheitskräfte befreit

Die im Irak entführte Deutsche ist wieder frei. Das teilte Armeesprecher Yehia Rasool am Freitag auf Twitter mit. Die deutsche Aktivistin sei von Sicherheitskräften befreit worden.

Bewaffnete Männer hatten am Montagabend im Stadtzentrum von Bagdad die Berlinerin in ihre Gewalt gebracht. Dort liegt auch das Kulturinstitut Bait Tarkib, an dessen Aufbau sie arbeitete. 2012 war sie nach Bagdad gekommen und hatte dort auf eigene Initiative 2015 jenes Kulturzentrum gegründet.

Die genauen Hintergründe der Entführung waren unklar. Als Drahtzieher wurden Milizen oder Banden vermutet, die womöglich Geldforderungen an Deutschland stellen wollten. Das Auswärtige Amt hatte einen Krisenstab einberufen.

Die Entführte soll an verschiedenen Kunst- und Kulturprojekten in Bagdad beteiligt gewesen sein. Auch soll sie zuvor als freie Mitarbeiterin und Beraterin für das Goethe-Institut gearbeitet haben, berichtet die „Bild“-Zeitung. (dts/er)