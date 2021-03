Im US-Kapitol stationierte Soldaten aufgrund von bereitgestelltem Essen erkrankt

Seit dem 6. Januar ist die Nationalgarde im US-Kapitol stationiert. Im Januar waren Bilder erschienen, die zeigten, wie notdürftig die Soldaten in einem Parkhaus untergebracht wurden. Aber auch die zur Verfügung gestellten Mahlzeiten für die Einsatzkräfte lassen schwer zu wünschen übrig.

Etwa 1.000 Soldaten der US-Nationalgarde von Michigan sind momentan im US-Kapitol stationiert, um es vor feindlichen Angriffen zu verteidigen. Über ein Dutzend Soldaten erkrankten, nachdem ihnen Essen bereitgestellt wurde, das hauptsächlich rohes Fleisch enthielt. Zudem wurden in über 70 der Mahlzeiten Metallspäne gefunden. Dies verriet ein Whistleblower Anfang März.

Ein Unteroffizier der Nationalgarde von Michigan, dessen Identität zurückhalten wird, sagte, das schlechte Essen sei ein übliches Problem, mit dem Soldaten am US-Kapitolgelände seit dem 6. Januar, der Amtseinführung Joe Bidens, konfrontiert wären.

„Gestern, zum Beispiel, wurde in 74 Mahlzeiten rohes Rindfleisch gefunden“, so der Unteroffizier.

Soldiers from the Michigan National Guard who are protecting the US Capitol in DC have been fed undercooked, and underwhelming meals.

One Staff Sgt. tells me that metal fragments were found in meals on Sunday.

Our first @wxyzdetroit report: pic.twitter.com/YFSK6sSo8m — Brian Abel (@BrianAbelTV) March 2, 2021

Neben der schlechten Qualität der bereitgestellten Mahlzeiten komme auch das Problem hinzu, dass Soldaten häufig nicht genug zu essen bekämen, so der Unteroffizier. Es gebe Tage, an denen das Frühstück nur aus einem Soft-Brötchen und Orangensaft bestünde.

Mehr als ein Dutzend Soldaten mussten nach dem Verzehr von halb rohem Essen ins Krankenhaus.

Der Unteroffizier berichtete weiter, dass, nach dem rohen Fleisch, das man ihnen am Vorabend gegeben hatte, die Empfehlung kam, die Mahlzeiten der nächsten zwei Folgetage nicht zu essen. Stattdessen würden Fertigmahlzeiten angeboten.

Um endlich eine richtige Mahlzeit zu erhalten, würden die Soldaten „für die nächsten zwei Tage selbst für alle Mahlzeiten aufkommen“, so der Unteroffizier weiter.

In einem Statement gegenüber amerikanischen Medien beschrieb die Nationalgarde die Mahlzeiten als besorgniserregend und inakzeptabel. Die Mahlzeiten wären im Rahmen eines Vertrages mit der Nationalgarde in Washington, DC zur Verfügung gestellt, der die Verpflegung von 1.000 Soldaten in Michigan vorsieht.

Die Nationalgarde wird voraussichtlich bis zum 12. März im US-Kapitol bleiben, berichtete Verteidigungsminister Lloyd Austin. Er schloss eine mögliche Bedrohung nicht aus und sagte, die Wache werde zum Schutz der Abgeordneten stationiert bleiben.

Pelosi gebeten, die Lebensmittel untersuchen zu lassen

Der republikanische Abgeordnete Chris Smith forderte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf, eine Untersuchung der Lebensmittel durchzuführen, die die Soldaten während ihres Einsatzes in Washington im letzten Monat erhalten hatten.

Wie „ABC News“ berichtete, schrieb Smith in einem Brief an Pelosi, dass Mitglieder der Nationalgarde aus verschiedenen Bundesstaaten „aufgrund von verdorbenen und ungesunden Lebensmitteln“ eines privaten Lieferanten erkrankten.

Einige hätten sogar berichtet, dass sie sich auf dem Parkplatz des Senats übergeben mussten, so Smith. Er forderte eine strenge Untersuchung der Angelegenheit und die Entlassung des Lieferanten.

Zudem verlangte er, dass die Männer und Frauen, die eingesetzt werden, um das Kapitol zu schützen, „absolut sichere und gesunde Mahlzeiten verdienten.“ Es sei absolut inakzeptabel, dass sie aufgrund der schlechten Lebensmittel, die zur Verfügung gestellt werden, ins Krankenhaus müssten.

Eine Medienagentur veröffentlichte Fotos der Mahlzeiten der Soldaten, die rohes Fleisch und Metallspäne enthielten. Ein Whistleblower hatte die Fotos zur Verfügung gestellt.

Unterbringung eine „nationale Schande“

Die mehr als dürftige Behandlung der Nationalgardisten sorgte für Empörung, als im Januar Bilder aufgetaucht waren, die zeigten, wie die Soldaten nach der Amtseinführung von Joe Biden ohne Pritschen und Decken in einem Parkhaus untergebracht wurden.

In den sozialen Medien wurden die Fotos der Soldaten in der Parkgarage hundertfach geteilt. Viele Nutzer auf Twitter nannten es eine „nationale Schande“.

Der republikanische Senator Tim Scott zeigte sich schockiert. Auf Twitter schrieb er: „Unsere Truppen verdienen die größte Ehre und Respekt für die Sicherung des Kapitols und die Verteidigung der Demokratie in dieser Woche. Dies ist skrupellos und unsicher.“

Our troops deserve the utmost honor & respect for securing the Capitol & defending democracy this week. This is unconscionable & unsafe. Whoever’s decision this was to house our National Guardsmen & women in underground parking lots must be held accountable. pic.twitter.com/mBwpoog6YC — Tim Scott (@SenatorTimScott) January 22, 2021

Den Soldaten soll lediglich ein Raum mit zwei Toiletten zu Verfügung gestanden haben.

Ron DeSantis, republikanischer Gouverneur von Florida, hatte seine Truppen in den Bundesstaat zurückbeordert. Sie seien Soldaten und nicht Nancy Pelosis Diener, sagte er.

(Mit Material von The Epoch Times USA)

