Konzert von Bryan Adams wegen drohender überlaufender Toiletten abgesagt

In Australien ist wegen eines Problems mit dem Abwassersystem ein Konzert des Popstars Bryan Adams abgesagt worden. Eine „große Verstopfung“ durch Fett und Lumpen habe gedroht, die Toiletten der Konzertarena in der Stadt Perth überlaufen zu lassen, wo der kanadische Sänger am Sonntag auftreten sollte, teilte die staatliche Wasserbehörde mit.

„Unsere Mitarbeiter arbeiten daran, die große Verstopfung durch Fett und Lumpen zu beseitigen, die zum Überlaufen des Abwassers in einigen Gebäuden geführt hat“, hieß es in einer Erklärung am Sonntagabend.

Am Montag teilte die Behörde dann mit, dass die Verstopfung leider nicht „ohne Weiteres beseitigt werden konnte“, und das Management des Veranstaltungsorts die „sehr harte Entscheidung traf, das Bryan Adams-Konzert abzusagen“.

Der Einsatz von Saugwagen sei in Betracht gezogen, aufgrund der großen Abwassermenge, die 16.000 Konzertgänger verursachen würden, jedoch wieder verworfen worden.

Der Konzertveranstalter Frontier Touring erklärte, die Absage sei „bitter enttäuschend“ – die Tickets würden automatisch erstattet. (afp/red)