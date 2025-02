Nach 482 Tagen in Hamas-Gefangenschaft: Die bewegende Geschichte der Geisel Gadi Moses

Nach 482 Tagen Gefangenschaft hat die Hamas den 80-jährigen Deutsch-Israeli Gadi Moses freigelassen.

Auf den veröffentlichten Videomaterialien ist die Gestalt eines grauhaarigen Mannes inmitten einer schreienden Menschenmenge zu sehen. Der alte Mann wurde bei der Übergabe hin und her geschoben. Dutzende Kameras und Handys zeigen auf ihn. In diesem Moment habe er Angst gehabt, von der Menge gelyncht zu werden, sagte er später.

Im Zuge des Waffenruheabkommens zwischen Israel und der Terrororganisation wurde Moses zusammen mit zwei weiteren israelischen Gefangenen am Donnerstag, 30. Januar, im Gazastreifen an das Rote Kreuz übergeben.

Nun ist er wieder bei seinen Lieben – endlich Zuhause.

Noch vor ein paar Tagen war seine Familie in völliger Ungewissheit. Es war nicht bekannt, ob Moses noch am Leben ist oder wann er freigelassen werden könnte. Das Einzige, was sicher war, war die positive Einstellung seiner Angehörigen, die sich trotz des schweren Schicksals nicht unterkriegen ließen.

„Wir sollten einfach positiv denken und versuchen, uns selbst davon zu überzeugen, dass das Licht die Dunkelheit besiegen wird“, sagte Efrat Machikawa, die Nichte von Moses, in einem Interview mit Epoch Times.

Moses und die Deutsch-Israelin Arbel Yehud waren die ersten von 30 Geiseln des Kibbuz Nir Oz, die dieses Jahr lebend nach Hause gekommen sind.

WATCH: The moment Gadi reunitEs with his family ❤️‍🩹 pic.twitter.com/Racc7NRJGI

Machikawa selbst verbrachte die meiste Zeit ihrer Kindheit und die Sommer im Kibbuz Nir Oz im Süden Israels. Zu ihrem Glück war sie am Tag des Hamas-Terrorangriffs nicht vor Ort. Aber neun Mitglieder ihrer Familie mussten den 7. Oktober 2023 miterleben. Nun will Machikawa die „unendlich wirkenden 482 Tage“ und die Geschichte von Moses mit der Welt teilen.

An diesem Samstag im Oktober 2023 griff die Hamas unerwartet seine Heimat an. Nir Oz, in dem 400 Menschen lebten, wurde damals fast vollständig niedergebrannt.

„An diesem Tag überfielen ein paar Hundert Hamas-Terroristen den Kibbuz in der Nähe des Gazastreifens und besetzten ihn vollständig. Und es kam nicht einmal der Hauch einer Armee, der israelischen Armee, zu Hilfe. Die Terroristen zerstörten, vergewaltigten und verbrannten, töteten und ermordeten und entführten mehr als 100 Menschen auf brutale Weise. Ein Viertel der Gemeinde war ausgelöscht“, erinnert sich Machikawa an die Geschehnisse.

Für viele in Israel ist Nir Oz zu einem Symbol für das Sicherheitsversagen des Landes geworden.

Die im Kibbuz lebenden Menschen waren nicht einfach nur Nachbarn: „Die Leser sollten sich überlegen, was 400 Menschen für sie bedeuten. Sind es so viele wie in einem Einkaufszentrum? […] Und das ist so, als ob alle Menschen in einem Einkaufszentrum oder in einer großen Wohnung, in der etwa 400 Menschen leben, betroffen wären. Es ist ziemlich erstaunlich, weil es nicht nur Nachbarn sind. Es ist eine große Familie. Es ist eine Gemeinschaft, in der Kinder mit allen zusammen aufwachsen. Und jeder Vierte fehlte auf einmal.“

Insgesamt neun Mitglieder von Machikawas Familie waren an diesem Tag im Kibbuz. „Wie durch ein Wunder“ entkamen die meisten von ihnen jedoch. Das Haus einer Familie nebenan wurde von Terroristen angezündet und sie verbrannten alle zu Tode. „Fünf Menschen wurden lebendig verbrannt. Und ihr Haus war nur fünf bis zehn Meter entfernt.“ Doch das Haus von Machikawas Verwandten wurde nicht zerstört und das Feuer breitete sich nicht aus, sodass sie entkommen konnten.

Moses und seine Frau, seine Ex-Frau und seine Tochter mit zwei Enkelkindern – damals zwei und vier Jahre alt – wurden jedoch von den Hamas-Mitgliedern als Geiseln genommen und entführt. Die Tochter von Moses, Doron Katz Asher, und ihre beiden Töchter Raz und Aviv wurden in der ersten Phase des Geiselaustauschs am 22. November 2023 freigelassen, ebenso wie Moses’ Ex-Frau Margalit Moses.

Während einige also auf wundersame Weise verschont wurden, war Moses’ Frau Efrat Katz das Opfer eines tragischen Unglücks. Auf dem Weg nach Gaza gelang es einem einzelnen israelischen Hubschrauber, die Terroristen anzugreifen. Die Frau wurde bei dem Schusswechsel erschossen.

„Das Drama passierte, als eine andere Gruppe von Terroristen kam und Doron [die Tochter von Moses] ihre Mutter im Sterben zurücklassen musste, um ihren beiden Babys hinterherzulaufen, die ihr weggenommen wurden. Es ist also eine Lebenssituation, die du dir nicht einmal in deinen schlimmsten Albträumen vorstellen kannst, wenn du deine sterbende Mutter verlassen und deinen beiden Babys hinterherlaufen musst, weil die Terroristen sie entführt haben. Und du wusstest, dass du niemals zulassen konntest, von deinen Babys getrennt zu werden“, sagte Machikawa mit zittriger Stimme.

Seitdem lebt aber auch niemand mehr in Nir Oz. Die Bewohner gingen den Weg des Heilens. Das könne aber erst dann abgeschlossen sein, wenn alle entführten Gefangenen nach Hause zurückgekehrt sind, so Machikawa.

Moses, einer der Gründer von Nir Oz, war ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt der dortigen Gemeinschaft. Laut Machikawa ist er eine fröhliche Natur und ein Menschenfreund. Deshalb hatten sie ununterbrochen gehofft, dass er die Strapazen überleben würde.

„Er ist ein wunderbarer, sehr lebensfroher Mensch. Er ist ein Agronom, der sich auf Wassermanagement und Kulturen wie Kartoffeln, Karotten und Erdnüsse spezialisiert hat“, sagte sie. Moses reiste um die Welt und „rettete das Leben von Hunderten und Tausenden Menschen“, indem er sie in der Landwirtschaft unterrichtete, von Papua-Neuguinea über Georgien bis Peru.

Moses habe auch mit den Menschen in den arabischen Ländern um Israel herum gearbeitet. Er arbeitete mit Jordaniern, er arbeitete mit Ägyptern und er arbeitete viel mit Palästinensern.

Machikawa sagte, dass das, was ihm passiert ist, auch deshalb eine Tragödie sei, weil Moses die Palästinenser regelmäßig unterstützte. „Er glaubte an eine gute Nachbarschaft, an Menschlichkeit und an die Menschen, und er hatte Freunde in Gaza.“

Laut „Channel 12“ sagte Moses zu seinen Entführern, dass er hoffe, nach dem Ende des Krieges nach Gaza zurückzukehren und den Palästinensern beizubringen, wie man Landwirtschaft betreibt.

Obwohl Moses inzwischen glücklicherweise wieder zu Hause ist, befinden sich immer noch eine Reihe von Geiseln in Gefangenschaft. Laut Machikawa sind es derzeit etwa noch 29 Menschen in Gaza, die aus Nir Oz entführt wurden. Insgesamt werden noch 79 Geiseln von der Hamas gehalten.

Für die Angehörigen ist es keine Option, schweigend abzuwarten. „Wir müssen hier in der Gemeinde politisch sehr aktiv sein, mit Kundgebungen, Demonstrationen und Erklärungen gegenüber ausländischen Medien.“ Laut Machikawa ist das die heilige Mission der Angehörigen.

Machikawa hat selbst einen diplomatischen Hintergrund und sagt, dass ihr das in den letzten fast 500 Tagen sehr geholfen habe: „Ich war in den internationalen Medien und habe Hunderte Interviews gegeben. […] Ich war in Japan, Europa, den Vereinigten Staaten, überall, wo wir hingehen und reden konnten.“ Machikawa sprach sogar im US-Kongress im Namen von Moses und anderen Gefangenen.

Yair Moses, ein Sohn von Moses, hatte geschworen, sich nicht zu rasieren, bis sein Vater nach Hause zurückkehrt. Yair hielt sein Versprechen. Gadi selbst nahm nach 482 Tagen die Rasur am Freitag vor. Das Haar seines Enkels, das ebenfalls seit dieser langen Zeit nicht geschnitten wurde, hat er nun auch abrasiert. Ein neuer Anfang für die ganze Familie.

Yair Mozes vowed not to shave until his father, Gadi Mozes (80), was freed from captivity.

After 482 days in Gaza, Gadi was finally released yesterday.

In a touching moment, Gadi himself

shaved both his son and grandson. ❤️

📷@bringhomenow pic.twitter.com/U2Id8tbEqe

— Israel ישראל (@Israel) January 31, 2025