Logo Epoch Times

vor 8 Minuten

OVG: Abschalteinrichtung bei Diesel-Autos rechtswidrig

vor 23 Minuten

„Kein Geld für Genderfragen“: US-Regierung will G20 reformieren

vor einer Stunde

Amazon zahlt 2,5 Milliarden Dollar in Verfahren um Prime-Abo

vor einer Stunde

US-Präsidenten-Galerie im Weißen Haus: Maschine statt Biden

vor 2 Stunden

Trump vor Netanjahus UN-Rede mit neuem Nahost-Friedensplan

vor 2 Stunden

Israel öffnet am Freitag Grenzübergang zwischen Westjordanland und Jordanien wieder

vor 3 Stunden

Neue litauische Regierung vereidigt - Koalition will massiv in Verteidigung investieren

vor 3 Stunden

US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet

vor 4 Stunden

Merz will eingefrorene russische Vermögen für Kredit an die Ukraine nutzen

vor 4 Stunden

Zahl von Syphilisfällen in Deutschland erneut gestiegen

Logo Epoch Times
Gaza-Krieg

Slowenien erklärt Israels Regierungschef Netanjahu zur unerwünschten Person

Als Reaktion auf den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs hat Slowenien Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu die Einreise untersagt.

top-article-image

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Archivbild).

Foto: Nathan Howard/Pool Reuters/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Slowenien hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zur unerwünschten Person erklärt. Das Einreiseverbot sei eine Konsequenz des vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gegen Netanjahu erlassenen Haftbefehls wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen, erklärte die Regierung in Ljubljana am Donnerstag.
Die Regierung zeige mit dem Schritt ihr Engagement für das internationale Völkerrecht, die Menschenrechte sowie „eine auf Prinzipien fußende Außenpolitik“.
Mehr dazu
Der IStGH hatte im vergangenen November Haftbefehle gegen Netanjahu, den damaligen israelischen Verteidigungsminister Joav Gallant sowie gegen mehrere Anführer der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit und mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg erlassen.
Die Hamas und ihre Verbündeten hatten Israel am 7. Oktober 2023 überfallen und damit den Gaza-Krieg ausgelöst. Bei dem Großangriff wurden nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen getötet, 251 weitere wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-Behörden bislang mehr als 65.000 Menschen getötet.
gt/bfi

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.