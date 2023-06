Staudammsprengung, Medienmanipulation, UFOs: Tucker Carlson startet erste Sendung auf Twitter

Wie gewohnt, stellt Tucker Carlson das Narrativ der Mainstream-Medien auf die Probe. Zur Staudamm-Sprengung macht er seine eigene Analyse und zieht eigene Schlüsse. Auch spricht er über jüngste Enthüllungen über Außerirdische.

Ex-„Fox News“-Moderator Tucker Carlson startete anlässlich der Zerstörung des Kachowka-Staudamms am Dienstag mit einem ersten Beitrag von „Tucker on Twitter“. In seiner Sendung nahm er kein Blatt vor den Mund und sparte wie immer nicht mit Ironie. Die Berichterstattung zu diesem Thema zeige wieder einmal, wie die Menschen in Amerik…