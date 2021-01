Tausende von Truppen der Nationalgarde bleiben bis März in Washington

Soldaten der Nationalgarde am Farragut Square am 20. Januar 2021. Foto: Michael M. Santiago/Getty Images

Mindestens 5.000 Mitglieder der Nationalgarde werden bis Mitte März in Washington bleiben, bestätigte ein Sprecher der Behörde gegenüber The Epoch Times.

„Da wir weiterhin daran arbeiten, die letzten Anforderungen nach der Amtseinführung zu erfüllen, wurde die Nationalgarde gebeten, die Bundesvollzugsbehörden weiterhin mit 7.000 Mitgliedern zu unterstützen und wird sich bis Mitte März auf 5.000 reduzieren“, sagte Major Matt Murphy der Epoch Times per E-Mail.

„Wir bieten staatlichen, regionalen und föderalen Behörden Unterstützung wie Sicherheit, Kommunikation, medizinische Evakuierung, Logistik und Sicherheit“, fügte er hinzu. Die U.S. Army reagierte nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar.

Zehntausende Angehörige der Nationalgarde strömten zur Amtseinführung von Präsident Joe Biden in die Hauptstadt des Landes. Über 26.000 waren am 20. Januar im Rahmen einer starken Militarisierung Washingtons im Dienst.

Nach Angaben der Behörden gab es keine Sicherheitsvorfälle und nur drei Personen wurden am Tag der Amtseinführung in Washington fesgenommen.

Bis Donnerstag waren rund 10.600 Wachkräfte im Einsatz. Beamte planten, wie sie den Rest der Truppen in ihre Heimatstaaten zurückbringen könnten.

„Einige Behörden bitten um Kontinuität der Operationen, zusätzliche Unterstützung und Erholungszeit für ihre Kräfte, damit sich ihre Streitkräfte neu gruppieren können. Ungefähr 7.000 Mitarbeiter der Nationalgarde werden diese Hilfe voraussichtlich bis Ende des Monats leisten“, sagte die Garde am Donnerstag in einer Erklärung.

Stadt Washington bat um weitere Unterstützung – Drei Gouverneure fordern Rückkehr

Christopher Rodriguez, ein Beamter des District of Columbia Homeland Security, sagte am selben Tag, dass die Stadt die Garde um weitere Unterstützung bei der Verkehrsführung und der Kontrolle von Menschenmengen bis zum 30. Januar gebeten hat, „weil wir davon ausgehen, dass es ein weiteres nationales Sondersicherheitsereignis während der gemeinsamen Sitzung des Kongresses geben wird.“

Die Anzahl der benötigten Truppen werde noch berechnet, sagte er.

Drei Gouverneure sagten am Freitag, sie würden die Rückkehr ihrer Truppen fordern.

„Ich habe die sofortige Rückkehr aller New Hampshire National Guard aus Washington D.C. angeordnet“, erklärt der Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu (Republikaner), in einem Tweet. „Sie haben in einer Zeit des Streits hervorragende Arbeit für die Hauptstadt unseres Landes geleistet und sollten angemessen gelobt werden, ohne den minderwertigen Bedingungen zu unterliegen.“

Florida Gouverneur Ron DeSantis (Republikaner) wiederholte die Enttäuschung der anderen Gouverneure bei der Art und Weise, wie das FBI alle Truppen in Washington überprüfte, was zu der Entfernung von mindestens 12 Soldaten führte. Auf „Fox & Friends“ sagte er, es sei Zeit für die Truppen, die „halbherzige Mission zu verlassen.“

Die Abgeordneten zeigten sich Anfang der Woche empört, als Bilder auftauchten, die Mitglieder der Nationalgarde zeigen, die Zeit in einem Parkhaus verbrachten. Die U.S. Capitol Police dementierte, die Wache angewiesen zu haben, das U.S. Capitol zu verlassen. Die Abgeordneten haben sich geschworen, herauszufinden, was passiert ist.

Allen Zhong trug zu diesem Bericht bei. Der Artikel erschien zuerst in The Epoch Times: „Thousands of National Guard Troops to Remain in DC Through March“ (deutsche Übersetzung ks)