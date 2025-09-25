Logo Epoch Times

vor 2 Minuten

Sarkozy in Libyen-Affäre teilweise schuldig gesprochen

vor 15 Minuten

Wirtschaftsinstitute fordern 12-Punkte-Plan für Reformen

vor 29 Minuten

Dobrindt zu Drohnen-Vorfällen: „Aufspüren, Abwehren, Abfangen“

vor 43 Minuten

Mecklenburg-Vorpommern: AfD stärker als regierende SPD und Linke zusammen

vor einer Stunde

Dänemark: Erneuter Drohnenalarm über mehreren Flughäfen - Regierung: „Hybrider Angriff“

vor einer Stunde

Seoul: Nordkorea soll bis zu zwei Tonnen hochangereichertes Uran besitzen

vor 3 Stunden

UNHCR: Eine Million Flüchtlinge nach Syrien zurückgekehrt

vor 4 Stunden

Apple fordert Abschaffung des EU-Wettbewerbsgesetzes für Digitalkonzerne

vor 4 Stunden

Trump empfängt Erdogan - heikle Themen im Fokus

vor 4 Stunden

Netanjahu: Palästinenserstaat-Anerkennung „verpflichtet Israel in keiner Weise“

Logo Epoch Times
Durchführungsverordnung

Trump will Antifa-Netzwerke in den USA zerschlagen

Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch an, dass er eine neue Durchführungsverordnung zur Zerschlagung der Antifa-Netzwerke in den Vereinigten Staaten unterzeichnen werde.

top-article-image

Präsident Donald Trump am 22. September 2025 im Roosevelt Room des Weißen Hauses in Washington.

Foto: Andrew Harnik/Getty Images

0:00
thumbs-up
author-image
Joseph Lord
Artikel teilen

Lesedauer: 4 Min.

Lesedauer: 4 Min.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, per Durchführungsverordnung gegen die Antifa-Netzwerke in den Vereinigten Staaten vorzugehen.
„Wir haben ANTIFA bereits zu einer Terrororganisation erklärt, und ich werde diese Woche eine Durchführungsverordnung unterzeichnen, um diese inländischen Terrornetzwerke zu zerschlagen“, schrieb Trump am Mittwoch auf seiner Plattform Truth Social.
Die Ankündigung knüpft an ein Dekret an, das Trump bereits Anfang der Woche unterzeichnet hatte. Damit war die lose organisierte, linksradikale Gruppierung offiziell als inländische Terrororganisation eingestuft worden.
Mehr dazu

Antifa – die Kurzform für „Antifaschistische Aktion“ – agiert über ein loses Netz dezentraler Zellen ohne feste Führungsstruktur.

Mitglieder der Bewegung traten in den vergangenen Jahren vor allem im Umfeld von Black-Lives-Matter-Protesten oder bei Demonstrationen gegen Trump in Erscheinung.

Immer wieder kam es dabei zu gewaltsamen Ausschreitungen. Die ideologische Ausrichtung reicht von kommunistischen bis zu anarchistischen Strömungen.

Ankündigung folgte auf eine Schießerei in Dallas

In einer Durchführungsverordnung vom 22. September beschrieb Trump die Antifa als „militaristisches, anarchistisches Unternehmen, das ausdrücklich zum Sturz der US-Regierung, der Strafverfolgungsbehörden und unseres Rechtssystems aufruft“.
Er erklärte die Gruppe zu einer inländischen Terrororganisation. Als inländische Organisation kann Antifa jedoch nicht in die Liste ausländischer Terrororganisationen des US-Außenministeriums aufgenommen werden.
Trotz einiger Forderungen im Laufe der Jahre, dass die Regierung ein entsprechendes System zur Einstufung inländischer Terroristen schaffen solle, sind diese Bemühungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Ersten Verfassungszusatzes ins Stocken geraten.
Trumps jüngste Ankündigung folgte auf eine Schießerei in einer Einrichtung der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Dallas, bei der ein Mensch getötet und zwei verletzt wurden.
Mehr dazu
Alle drei Opfer in der Einrichtung befanden sich dort in Haft, und bei dem Angriff am Mittwoch wurden keine Strafverfolgungsbeamten verletzt. Der Verdächtige starb an einer selbst zugefügten Schusswunde.
Im selben Beitrag auf Truth Social erklärte Trump, der Angriff sei der jüngste Fall linksgerichteter Gewalt und ereignete sich zwei Wochen nach der Ermordung des konservativen Kommentators Charlie Kirk.
„Die anhaltende Gewalt radikaler linker Terroristen nach der Ermordung von Charlie Kirk muss beendet werden“,
sagte Trump.
In Großbuchstaben forderte Trump die Demokraten auf, „diese Rhetorik gegen ICE und die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden sofort einzustellen“.
Trump verwies auch auf Erkenntnisse des FBI, denen zufolge der Schütze auf einer seiner Patronenhülsen eine kritische Botschaft gegenüber dem ICE geschrieben hatte.
FBI-Direktor Kash Patel schrieb in einem X-Post, eine „erste Überprüfung der Beweise“ zeige ein ideologisches Motiv hinter dem Angriff. „In einer der geborgenen, nicht verschossenen Patronenhülsen war der Satz ‚ANTI ICE‘ eingraviert“, schrieb Patel.

Ein Foto der Patronenhülsen, die beim Angriff auf eine Einrichtung der Einwanderungs- und Zollbehörde in Dallas am 24. September verwendet wurden.

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von FBI-Direktor Kash Patel

Zu dem Angriff sagte Trump: „Die tapferen Männer und Frauen des ICE versuchen nur, ihre Arbeit zu machen und die ‚SCHLIMMSTEN der SCHLIMMSTEN‘ Verbrecher aus unserem Land zu entfernen. Aber sie sehen sich einer beispiellosen Zunahme von Drohungen, Gewalt und Angriffen durch geistesgestörte radikale Linke gegenüber.“
Er führte den Anstieg der Gewalt darauf zurück, dass „radikale Linksdemokraten ständig die Strafverfolgungsbehörden verteufeln, die Abschaffung der ICE fordern und ICE-Beamte mit ‚Nazis‘ vergleichen“.

Der Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Trump Announces New Executive Order to Dismantle Antifa“. (deutsche Bearbeitung il)

 
Joseph Lord ist ein Reporter für die englischsprachige Ausgabe der Epoch Times mit dem Fokus auf den US-Kongress in Washington, D.C.

Aktuelle Artikel des Autors

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.