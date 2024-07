Überblick: Mordanschlag auf Ex-Präsident Donald Trump

Kurz vor dem Nominierungsparteitag der Republikaner ist deren Präsidentschaftsbewerber Donald Trump bei einem Wahlkampf-Auftritt nur knapp einem Mordanschlag entgangen.

Der frühere US-Präsident wurde bei der Kundgebung im Bundesstaat Pennsylvania am Ohr verletzt. Das FBI identifizierte den mutmaßlichen Täter als den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks aus Bethel Park in Pennsylvania. Sein Motiv war zunächst unklar. Was bisher über den Mordversuch bekannt ist:

Mehrere Schüsse innerhalb einer Minute

Der Vorfall ereignet sich, als Trump bei der Wahlkampfveranstaltung in der Kleinstadt Butler mit seiner Rede beginnt. Bekleidet mit einem dunkelblauen Sakko, einem weißen Hemd und einer leuchtendroten MAGA-Schirmmütze, hebt der Ex-Präsident gerade zu Kritik an illegaler Einwanderung an, als um 18:08 Uhr (Ortszeit, 0:08 Uhr MESZ) plötzlich Schüsse fallen.

Trumps Worte „Schauen Sie sich an, was passiert ist“ werden von vier kurz hintereinander abgefeuerten Schüssen unterbrochen.

Trump geht daraufhin hinter dem Rednerpult in Deckung, während Sicherheitsbeamte zu ihm eilen und ihn abschirmen. Kundgebungsteilnehmer schreien und werfen sich auf die Erde. Trump steht umringt von den Sicherheitsbeamten wieder auf, rund um sein rechtes Ohr ist Blut zu sehen.

Trump fasst sich an sein rechtes Ohr, als wiederholt Rufe wie „Runter!“ ertönen, bevor innerhalb von vier Sekunden ein fünfter und sechster Schuss fallen und zusätzliche Sicherheitsbeamte zur Bühne eilen. Von den Schüssen werden offenbar weitere Trump-Anhänger getroffen. 17 Sekunden nach den ersten Schüssen ist schließlich ein letzter lauter Knall zu hören. Es sind Schreie einer Frau zu hören.

22 Sekunden nach den ersten Schüssen kommen drei schwer bewaffnete Sicherheitsbeamte zu Trump auf die Bühne. Die Mitarbeiter des Secret Service geben blitzschnell Anweisungen wie „Wir sind bereit“ und „Los geht’s“, sie bilden einen Ring um den sichtlich mitgenommenen Trump.

Etwa eine Minute nach den ersten Schüssen ist Trump erneut abgeschirmt von Sicherheitskräften zu sehen, wie er sagt: „Lassen Sie mich meine Schuhe holen.“

Weitere 13 Sekunden vergehen, bis Trump kämpferisch seine Faust in Richtung der Menge reckt, die mit Jubel reagiert. Als der Ex-Präsident mit seiner MAGA-Mütze in der Hand von der Bühne zu einem schwarzen Wagen geleitet wird, skandieren die Zuschauer „USA!“. Kaum zwei Minuten sind seit den ersten Schüssen vergangen.

Erste Reaktion Trumps

In einer ersten Reaktion auf seiner Online-Plattform Truth Social erklärt Trump den Vorfall um 20:42 Uhr (Ortszeit) mit den Worten: „Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchbohrte.“ Er habe sofort gewusst, „dass etwas nicht stimmte, denn ich hörte ein zischendes Geräusch, Schüsse und spürte sofort, wie die Kugel die Haut durchschlug“, schildert er den Moment nach den Schüssen.

Das Weiße Haus teilt mit, Präsident Joe Biden habe um 18:50 Uhr ein erstes Briefing über den Vorfall erhalten. In den USA gebe es „keinen Platz für diese Art von Gewalt“, sagt Biden. „Es ist krank“, sagt der Präsident vor Journalisten in Rehoboth Beach in seinem Heimatstaat Delaware. Kurz vor 22:30 Uhr teilt das Weiße Haus mit, Biden habe mit Trump telefoniert und werde vorzeitig nach Washington zurückkehren.

Der Schütze

US-Medien berichten, das FBI habe den mutmaßlichen Täter als den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks aus Bethel Park in Pennsylvania identifiziert. Er handelte mutmaßlich allein, sein Motiv ist zunächst unklar. Berichten zufolge war er als Wähler der Republikaner registriert.

Der Secret Service teilt mit, der Angreifer habe „mehrere Schüsse „von einer erhöhten Position“ außerhalb des Versammlungsortes abgefeuert. Der Schütze sei daraufhin „neutralisiert“ worden.

Mehrere Augenzeugen geben an, sie hätten den Schützen vor dem Attentat gesehen und die Behörden alarmiert. Der Trump-Anhänger Ryan Knight sagt, er habe den Angreifer auf einem Gebäude außerhalb des Veranstaltungsgeländes gesehen. Die örtliche Polizei teilt mit, sie habe „auf eine Reihe von Berichten über verdächtige Aktivitäten reagiert“, nennt aber zunächst keine weiteren Einzelheiten.

In einem vom Online-Portal TMZ veröffentlichten Video ist ein mit einem Gewehr bewaffneter Mann zu sehen, der auf einem Dach auf dem Bauch liegt. „Der Typ hat längeres braunes Haar und scheint ein graues Hemd und eine kakifarbene Hose zu tragen – und wie Sie sehen können, versucht er vorsichtig, ein Ziel aus der Ferne anzuvisieren, bevor er abdrückt“, berichtete TMZ.

Auf dem Video ist nicht zu sehen, wie der Mann schießt. Es sind jedoch mehrere schnell aufeinander folgende Schüsse und Schreie zu hören.

Laut US-Medien war der Angreifer mit einem halbautomatischen Gewehr vom Typ AR-15 bewaffnet.

Die Opfer

Außer dem mutmaßlichen Schützen, der von Sicherheitsbeamten getötet wird, sterben nach Behördenangaben auch ein Zuschauer, zwei weitere werden schwer verletzt. Alle Opfer sind Männer.

Zwei Augenzeugen berichten US-Medien, sie hätten einen Mann mit einem tödlichen Kopfschuss gesehen. „Der Mann neben mir erlitt einen Schuss in den Kopf und war auf der Stelle tot. Eine andere Frau sah aus, als sei sie am Unterarm oder an der Hand getroffen worden“, sagt ein Besucher dem Sender NBC News.

Ein zweiter Augenzeuge, der nach eigenen Angaben Notarzt ist, eilte einem weiteren Verletzten zu Hilfe. Er habe einem Mann geholfen, der zwischen den Bänken eingeklemmt gewesen sei und einen Kopfschuss erlitten habe. (afp/red)