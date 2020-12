Trump kündigt an: US-Justizminister Bill Barr tritt zurück

US-Justizminister Bill Barr, der offen die Wahlbetrugsvorwürfe von Präsident Donald Trump zurückgewiesen hatte, tritt zurück. Trump gab den Abgang des Ministers im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt.

„Ich habe gerade ein sehr nettes Treffen mit Justizminister Bill Barr im Weißen Haus gehabt“, schrieb Präsident Trump. Der Justizminister werde das Amt vor Weihnachten abgeben, um „die Feiertage mit seiner Familie zu verbringen“.

„Unser Verhältnis war sehr gut, er hat einen herausragenden Job gemacht“, schrieb Trump weiter.

Die Amtsgeschäfte soll vorübergehend der bisherige Vize-Justizminister Jeff Rosen übernehmen, wie Trump bekanntgab. Er bezeichnet Rosen als „eine herausragende Person“.

„Der hoch angesehene Richard Donoghue wird die Aufgaben des stellvertretenden Justizministers übernehmen“, schrieb Trump weiter. „Danke an alle!“

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family…

