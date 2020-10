Vorsitzender des Senats für Heimatschutz drängt FBI zu einer Erklärung zu Details auf Biden-Laptop

Das FBI hat die Informationen, die auf einem reparaturbedürftigen Laptop der Bidens gefunden wurden, bisher weder bestätigt noch verneint. Nun macht der Heimatschutz Druck.

Der Vorsitzende des Senats für Heimatschutz, Ron Johnson (R-Wis.), bittet den FBI-Direktor Christopher Wray um eine Erklärung über den Wahrheitsgehalt von Details, die auf einem Laptop gefunden wurden, der angeblich dem Sohn des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden gehört.

Dies geschah, nachdem die „New York Post“ brisante neue Behauptungen über die Geschäftsbeziehungen der Familie im Ausland veröffentlicht hatte.

Johnson sagte in einem Brief (pdf) an Wray am Wochenende, dass ein Informant seinen Ausschuss am 24. September wegen des Laptops kontaktiert habe, der in seinem Geschäft zurückgelassen worden war, und sagte, er habe ihn dem FBI übergeben. Johnson sagte, dass seine Mitarbeiter sofort fragten, ob die Agentur Einzelheiten zur Bestätigung der Behauptung über E-Mails des Sohnes des ehemaligen Vizepräsidenten, Hunter Biden, bestätigen oder verneinen könne, aber er sagte, das FBI würde die auf dem Gerät gefundenen Informationen weder bestätigen noch verneinen.

„Ich habe die Verantwortung, den Inhalt aller Informationen, die meinem Ausschuss vorgelegt werden, zu validieren und zu überprüfen“, sagte Johnson in seinem Brief. „Der Ausschuss muss wissen, ob er Informationen erhält, die betrügerisch oder ungenau sein könnten.“

Er erwähnte, dass die Informationen mit einer ausländischen Wahlkampagne zur Einmischung in die Wahlen in Zusammenhang stehen könnten, und sagte, dass in diesem Fall ein Verteidigungsbriefing notwendig sei. Johnson fügte hinzu, dass es ein Verbrechen sein könnte, wenn der Whistleblower falsche Angaben gemacht hat.

FBI soll viele Fragen beantworten

Johnson schien sich auf den Laptop zu beziehen, der angeblich in eine Computerwerkstatt gebracht wurde, bevor sein Inhalt an die „NY Post“ übergeben wurde, die E-Mails und Fotos im Zusammenhang mit Hunter Biden veröffentlichte. Eine Kopie der Festplatte wurde zunächst an den ehemaligen Bürgermeister von New York City, Rudy Giuliani, geschickt, der der Epoch Times mitteilte, dass das Gerät etwa 800 Fotos von Biden enthalte, von denen einige angeblich illegale Handlungen enthielten.

„Aus diesen Gründen muss der Ausschuss wissen, ob das FBI die Gültigkeit der Materialien, die der Hinweisgeber zur Verfügung gestellt hat, beurteilt hat, und welche Maßnahmen das FBI, wenn überhaupt, seit Erhalt dieser Informationen ergriffen hat“, sagte Johnson in dem Brief.

Er enthielt auch eine Reihe von Fragen, die das FBI bezüglich des Laptops beantworten sollte, einschließlich der Frage, ob die Behörde über Material von dem Gerät verfügt, wie sie es erworben haben, falls sie den Laptop tatsächlich erhalten haben, ob die Aufzeichnungen auf der Festplatte verändert wurden oder echt sind, ob die Aufzeichnungen von Hunter Biden verfasst wurden oder ob der Laptop auf irgendeine Weise gehackt wurde.

Bidens Kampagnen-Mitarbeiter und Biden haben einige der Vorwürfe bestritten, wobei Biden in Bemerkungen am Wochenende sagte, es handele sich um eine „Verleumdungskampagne“.

Steckt der Kreml dahinter?

Aus E-Mails auf dem Laptop ging angeblich hervor, dass Hunter Biden für Joe Biden, den damaligen Vizepräsidenten, ein Treffen mit einem leitenden Angestellten des ukrainischen Energieunternehmens Burisma Holdings organisiert hatte, wo Hunter für ein angeblich lukratives Monatsgehalt im Vorstand gedient hatte.

„Lieber Hunter, danke, dass Du mich nach DC eingeladen und mir die Gelegenheit gegeben hast, Deinen Vater zu treffen und einige Zeit miteinander zu verbringen. Es ist wirklich [sic] eine Ehre und ein Vergnügen“, so die angebliche E-Mail von Vadym Pozharskyi, einem Berater des burmesischen Vorstands, vom 17. April 2015.

Der Sprecher der Biden-Kampagne, Andrew Bates, sagte, dass Biden „die offizielle US-Politik gegenüber der Ukraine durchgeführt und kein Fehlverhalten begangen habe“ und dass einige „Beamte der Trump-Administration diese Tatsachen unter Eid bezeugt hätten“.

In der Zwischenzeit sagen einige Medien und demokratische Gesetzgeber, dass die Hunter-Biden-Berichte Teil einer Desinformationskampagne seien, hinter der Russland angeblich stecke. Der Vorsitzende des Geheimdienstes Adam Schiff (D-Kalif.), der seit langem die Behauptung vertritt, dass Russland 2016 mit der Kampagne von Präsident Donald Trump konspiriert habe, behauptete am 17. Oktober erneut, dass „wir wissen, dass diese ganze Verleumdung von Joe Biden vom Kreml stammt“, ohne näher darauf einzugehen.

Trump schrieb, dass „Hunter Bidens Laptop eine Katastrophe“ für Bidens Kampagne und seine Familie sei.

„Es ist nun eine erwiesene Tatsache und kann nicht geleugnet werden, dass all diese Informationen der WAHRE DEAL sind. Das macht es Joe für ‚50% oder 10%‘ unmöglich, jemals das Amt des Präsidenten zu übernehmen“, schrieb er am 18. Oktober.

Der Originalartikel erschien in The Epoch Times USA unter dem Titel: Senate Homeland Security Chairman Presses FBI About Hunter Biden Laptop (deutsche Bearbeitung von nmc)