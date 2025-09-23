Wadephul: „Iran darf niemals in den Besitz einer Atomwaffe kommen“

Außenminister Johann Wadephul sieht kaum noch Chancen für eine Verhandlungslösung im Atomstreit mit dem Iran.

Allen müsse klar sein, „dass nach all der Hinhaltetaktik Irans die Möglichkeiten und die Chancen, noch zu einer diplomatischen Lösung vor Auslösung der Sanktionen zu kommen, außerordentlich gering sind“, sagte Wadephul am Rande der UN-Generaldebatte in New York. In der US-Metropole fand eine erneute Verhandlungsrunde über das Atomprogramm Teherans statt.

Internationale Sanktionen sollen wieder gelten

Seit Jahren missachte Iran seine Verpflichtungen aus der Wiener Nuklearvereinbarung, sagte Wadephul (CDU). „Wir haben daraus die notwendigen Konsequenzen gezogen und den sogenannten Snapback-Mechanismus ausgelöst, mit dem die internationalen Sanktionen gegen Iran zum Ende dieser Woche wieder eingesetzt werden.“

Den entsprechenden Schritt hatten die sogenannten E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien im August vollzogen.

„Für uns ist ganz klar, Iran darf niemals in den Besitz einer Atomwaffe kommen“, sagte der Außenminister weiter. Später fand in New York ein weiteres Treffen der Außenminister der E3-Staaten mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi statt. Anschließend erklärte das iranische Außenministerium, dass die Konsultationen fortgesetzt werden sollten.

Berlin, Paris und London bleiben verhandlungsbereit

Auch wenn die Chancen, die Sanktionen noch abzuwenden, gering seien, bedeute dies nicht das Ende der Diplomatie, sagte Wadephul.

„Auch nach Inkrafttreten von Sanktionen sind die E3 immer weiter verhandlungsbereit. Vom Iran würden „konkrete, nachvollziehbare und glaubwürdige Maßnahmen erwartet, die erkennen lassen, dass er dauerhaft auf den Besitz einer Atomwaffe verzichtet“.

Die E3-Staaten sowie die USA, Russland und China hatten das Atomabkommen mit dem Iran im Jahr 2015 geschlossen, um das Land am Bau einer Atombombe zu hindern. Die USA stiegen 2018 aus und verhängten danach erneut Sanktionen gegen den Iran.

Nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde hat der Iran mittlerweile eine um ein Vielfaches größere Menge an angereichertem Uran produziert als im Atomabkommen vereinbart. (afp/ks)