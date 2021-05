WEF Jahrestreffen 2021 in Singapur wegen Corona abgesagt

Foto: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Klaus Schwab, Foto: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat ihr Jahrestreffen, das für den 17. bis 20. August in Singapur geplant war, abgesagt.

„Bedauerlicherweise machen es die tragischen Umstände, die sich in verschiedenen Regionen abspielen, die unsicheren Reiseaussichten, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei der Bereitstellung von Impfungen und die Ungewissheit über neue Varianten unmöglich, ein globales Treffen mit führenden Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft aus aller Welt in der geplanten Größenordnung durchzuführen“, heißt es in einer Meldung des WEF vom 17. Mai.

Das nächste Jahrestreffen werde stattdessen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 stattfinden. Ort und Datum werden im Spätsommer dieses Jahres festgelegt.

„Es war eine schwierige Entscheidung, insbesondere angesichts des großen Interesses unserer Partner, nicht nur virtuell, sondern persönlich zusammenzukommen und zu einer widerstandsfähigeren, inklusiveren und nachhaltigeren Welt beizutragen“, sagte Professor Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des WEF.

„Wir werden weiterhin eine wachsende Zahl von Partnern in unsere zahlreichen Arbeitsbereiche einbinden, die sich mit den wichtigsten Themen der globalen Agenda durch öffentlich-private Zusammenarbeit befassen.“ (sua)

