Weißes Haus scheint zu bestätigen: Hunter Biden hält immer noch Beteiligung an chinesischer Privatkapitalgesellschaft

Hunter Biden in New York City. Foto: Astrid Stawiarz/Getty Images for Town & Country

Hunter Bidens Geschäftsgebaren ist derzeit Gegenstand steuerrechtlicher Ermittlungen durch US-amerikanische Finanzbehörden, wobei sich diese auch auf Engagements in der Ukraine und in China erstrecken.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, hat bei einer Pressekonferenz am 5. Februar angedeutet, dass Hunter Biden, Sohn von Präsident Joe Biden, immer noch an der chinesischen Privatkapitalgesellschaft BHR Partners beteiligt ist.

Psaki antwortete, als sie über seine Beteiligung an dem chinesischen Unternehmen befragt wurde: „Er hat daran gearbeitet, seine Investition rückgängig zu machen“.

George Mesires, Hunter Bidens Anwalt, hatte bereits am 13. Oktober 2019 angekündigt, dass sein Mandant beabsichtigte, bis zum 31. Oktober 2019 aus dem Vorstand des chinesischen Unternehmens zurückzutreten.

Aus den Geschäftsunterlagen geht hervor, dass Hunter Biden den Unternehmensvorstand zwar am 20. April 2020 verlassen hatte, über seine Firma Skaneateles LLC aber noch einen Anteil von 10 Prozent hält. Den Unterlagen nach ist Hunter Biden der alleinige Eigentümer von Skaneateles LLC.

Bei einem Interview mit „CNN“ am 3. Dezember 2020 erwähnte Präsident Biden, dass seine Familie von Auslandsgeschäften Abstand nehmen würde, um Interessenkonflikte zu vermeiden.

„Mein Sohn, meine Familie wird in kein Geschäft, kein Unternehmen involviert sein, das in Konflikt mit der Präsidentschaft und der Regierung steht“, sagte Joe Biden.

Nach der Einschätzung von Bidens oberstem Geheimdienstler müsste Hunter Bidens Beteiligung an BHR Partners ins Fadenkreuz genommen werden.

Avril Haines, die neu ernannte Direktorin des nationalen Nachrichtendienstes in der Biden-Administration, äußerte sich während ihrer Anhörung vor dem Senat, der seine Zustimmung für ihre Ernennung geben musste, zu China mit den Worten:

„China ist in einigen Fragen ein Gegner und ein Widersacher der Vereinigten Staaten. In anderen Fragen versuchen wir allerdings, mit ihnen zu kooperieren. Sei es im Zusammenhang mit dem Klimawandel oder anderen Dingen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: White House Appears to Confirm Hunter Biden Still Holds Stake in Chinese Private Equity Firm (deutsche Bearbeitung von aa)