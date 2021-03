WirwerdenALLEdasein – Auch in Kassel: Globale Großdemo gegen die Corona-Maßnahmen

Rund 100 Städte in über 40 Ländern – und auch Kassel ist dabei, wenn es am Samstag, 20. März, heißt: „We will all be there“ – gegen die Corona-Maßnahmen der Regierungen. Doch bis gestern war die Kasseler Demo noch verboten. Das Verwaltungsgericht wollte jedoch den Argumenten der Stadt nicht folgen und gab einem Eilantrag der Veranstalter statt.

Am Samstag, 20. März, findet in Kassel, zentral im Bundesgebiet gelegen, eine Großdemo der Initiative „Freie Bürger Kassel“ gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung statt. Für die von 12 bis 16 Uhr geplante Veranstaltung auf der Karlswiese mit anschließendem Umzug (Streckeninfo) wurden 17.500 Teilnehmer angemeldet.

Die Demonstration gehört einer zu Serie von weltweit 100 Kundgebungen in über 40 Ländern veranstalteten Corona-Demos unter dem Motto „One day – Everyone together“ für Freiheit und Frieden. Viele der Veranstaltungen will man per Livestream miteinander vernetzen.

Verwaltungsgericht kippt Demo-Verbot der Stadt Kassel

Gegen die angemeldete Kundgebung hatte die Kasseler Stadtregierung zunächst am 12. März ein Verbot erlassen. Die Veranstalter gingen mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht dagegen vor – und bekamen Recht.

Dabei hatte die Stadt laut einer Pressemitteilung des Gerichts vom 17. März die üblichen Argumente angeführt: steigende Infektionszahlen, dass das Versammlungsrecht für das Recht auf Leben und Gesundheit zurücktreten müsse, dass die Versammlungsteilnehmer weitgehend aus der Querdenker-Szene kämen, die Missachtung der Corona-Auflagen nicht auszuschließen sei und es Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten geben könne.

Dem setzten die Veranstalter entgegen, dass zwar die Gefahren eines erhöhten Infektionsrisikos geeignet seien, ein Versammlungsverbot zu rechtfertigen, was aber nur in Extremsituationen zulässig ist. Aktuell bestehe keine Gefahr einer Überforderung des Gesundheitssystems, die Inzidenzwerte würden sich bundesweit, in Hessen und auch in Kassel unter 100 bewegen und die Zahl der Verstorbenen sei massiv zurückgegangen.

Das Gericht ging davon aus, dass von einem Verbot auch Personen betroffen wären, „von denen weder objektiv noch dem Anschein nach eine Gefahr oder der tragfähige Verdacht einer Gefahrverursachung im Sinne einer Verbreitung für das Corona-Virus ausgehe“.

Es sei zudem zu beachten, dass durch Maßnahmen, wie Abstandhalten und Maske-Tragen, die Infektionsgefahr so weit reduziert werden könne, „dass sich ein Totalverbot als unverhältnismäßig erweise“. Deshalb seien mildere Maßnahmen als ein Verbot möglich, entschied das Verwaltungsgericht Kassel.

Gericht weist Querdenken-Etikett zurück

Das Gericht ließ die Einwände gegen Querdenken-Demonstranten der Stadt nicht gelten. Sie habe nicht konkret dargelegt, weshalb im vorliegenden Fall „ein qualifizierter Bezug zur sog. Querdenker-Szene bestehe“.

Auch fehle es an einer „tragfähigen Begründung“, warum selbst mit verstärkten Polizeikontrollen die Einhaltung der Auflagen nicht sichergestellt werden könnten oder eine Reduzierung der Teilnehmerzahl oder eine Ortsverlegung als mildere Maßnahmen gegenüber einem Totalverbot in Betracht kämen.

Ebenso ließ das Gericht das Argument nicht gelten, dass angemeldete Gegendemonstrationen ein Problem sein könnten. Nach Angaben der Richterin Lohmann, der Pressesprecherin des Verwaltungsgerichts, habe die Stadt nicht konkret dargelegt, dass Verstärkung durch externe Polizeikräfte, eine Trennung von Versammlung, Gegendemonstrationen und anderen Kundgebungen oder eine Ortsverlegung nicht in der Lage wären, die Sicherheit der Versammlung zu gewährleisten.

Eine „riesige, friedliche Interessengemeinschaft“

Auf Nachfrage erklärten die Kassler Veranstalter gegenüber der Epoch Times, dass man mit der Veranstaltung alle Gruppierungen ansprechen wolle, die eine kritische Position gegenüber der deutschen Corona-Politik vertreten und sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen.

Man sei eine „riesige, friedliche Interessengemeinschaft“, die für ein Ende der aktuellen Lage und eine lebendige und selbstbewusste Demokratie einstehen wolle. Man lehne Gewalt, Rassismus, Extremismus, Faschismus und jegliche Form von Diskriminierung entschieden ab und versicherte, es werde keine entsprechenden Parolen und Symbole in Kassel geben.

Aus anfänglich wenigen persönlichen Kontakten zu Demo-Organisatoren im Ausland sei aus einem kleinen Netzwerk eine große, dezentral organisierte Gemeinschaft geworden, für die die grundlegenden Menschenrechte oberste Priorität haben – und diese seien nicht verhandelbar.

Im vergangenen Jahr seien Menschen ihre Existenzen, freie Meinungsäußerung, berufliche Entfaltung, Freundschaften und Selbstverständnis genommen worden. Deshalb fordern die Organisatoren mit ihren Demos, dass die „verfassungswidrigen Corona-Maßnahmen, sowie die Aufrechterhaltung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ umgehend beendet werden müssen.

Internationales Problem – Internationale Antwort

Nicht nur in Deutschland, auch in Schweden, Israel, Kanada, in den USA, Japan und in Südafrika, in Australien, Neuseeland und in vielen anderen Ländern fordern die Menschen „die Einhaltung ihrer Grundrechte und die Beendigung der überzogenen Corona-Maßnahmen“, wie es in einer Pressemitteilung der Kassler Organisatoren heißt: „Das politische Handeln der Regierungen während der Corona-Pandemie ist ein internationales Problem, welches eine internationale Antwort verlangt“. Man steht gemeinsam für humanitäre Werte ein und setzt ein globales Zeichen für wahre Solidarität.

Wir sind eine Menschheitsfamilie! Wir lassen uns nicht spalten!“

Weitere Veranstaltungsinfos können über die Telegram-Kanäle „Großdemo Kassel“ und „World Wide Demonstration“ eingesehen werden. Zudem werden entsprechende Hashtags (#wirwerdenALLEdasein und #WewillAllbethere) genannt. Sogar einen Themen-Song für die weltweite Veranstaltung gibt es.



Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!