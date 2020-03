Bosch bringt Schnelltestgerät für Corona auf den Markt

Der Technologiekonzern Bosch hat zusammen mit Randox Laboratories ein Analysegerät für Corona-Schnelltests entwickelt. Das Gerät mit dem Namen Vivalytic könne zehn Atemwegserreger gleichzeitig innerhalb von zweieinhalb Stunden diagnostizieren.

Das Analysegerät für die vollautomatisierten Tests ist schon seit Februar erhältlich, die Testkartuschen für den Covid-19-Erreger sollen nach der Zulassung ab April verfügbar sein. Das Gerät ist derzeit testweise im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart im Einsatz.

„Das Vivalytics-System ist eine Entwicklung der letzten zehn Jahre“, sagte Produktmanager Jochen Rupp von Bosch Helathcare Solutions. „Das ist dieses Gerät mit einem kartuschenbasierten Testsystem. Wir integrieren und automatisieren komplexe Tests im Labor.

Schnelltester bietet Vorteile

Und in den letzten sechs bis acht Wochen haben wir den, einen neuartigen Test für den Coronavirus genau auf diese Plattform integriert und bringen jetzt, Stück für Stück, genau den Test dorthin, wo er benötigt wird.“

Der Schnelltester bietet dem Hersteller zufolge einige Vorteile. „Also er kann den Coronavirus, den aktuellen, nachweisen innerhalb von zweieinhalb Stunden“, sagte Rupp. „Aber zusätzlich dazu gibt er den Klinikern ein Bild von neun weiteren Pathogenen, also von neun weiteren Krankheitserregern der Lunge. Und somit kann sich der Kliniker ein gesamtes Bild von einem Patienten machen und das schneller und direkter.“

Bosch will die Testvorrichtungen über Medzintechnik-Vertriebspartner Laboren, Krankenhäusern und Arztpraxen anbieten. Der Preis des Apparates sei in etwa so hoch wie der von konkurrierenden Produkten. Eine Kartusche kostet einer Sprecherin zufolge einen höheren zweistelligen Eurobetrag. (reuters)