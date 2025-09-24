Logo Epoch Times

Urteil in Kassel

Bundessozialgericht: Kaffeeholen im Betrieb nur in Ausnahmefällen unfallversichert

Auf der Arbeit einen Kaffee holen? In der Regel sind Arbeitnehmer dabei im Betrieb nicht gesetzlich unfallversichert. Das entschied das Bundessozialgericht in Kassel.

Eine Tasse Kaffee kann ein Arbeitsunfall sein – doch nicht immer (Symbolbild).

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Beim Holen eines Kaffees oder anderer Genussmittel sind Arbeitnehmer auch im Betrieb in der Regel nicht gesetzlich unfallversichert.
Anders als etwa beim Mittagessen ist auch der Weg dorthin eine „eigenwirtschaftliche Verrichtung“, wie das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied.
Ausnahmen gelten, wenn etwa ein rutschiger Boden im Sozialraum für den Unfall verantwortlich war oder der Kaffee erforderlich, um die für die Arbeit notwendige Konzentration beizubehalten. (Az. B 2 U 11/23 R)
Mehr dazu

Unfall im Finanzamt

Die Klägerin ist Verwaltungsangestellte bei einem Finanzamt in Hessen. Wie üblich ging sie gegen 15:30 Uhr zum Sozialraum, um sich dort einen Kaffee zu holen. Weil dieser gerade frisch gewischt worden war, rutschte sie aus und brach sich bei ihrem Sturz einen Lendenwirbel.
Nach gegenläufigen Urteilen der Vorinstanzen urteilte nun das BSG, dass es sich um einen versicherten Arbeitsunfall handelte.
Dabei betonten die Kasseler Richter allerdings zunächst die Besonderheit von Genussmitteln. Während Essen und etwa Mineralwasser in den Arbeitspausen notwendig seien, um danach weiter arbeiten zu können, gelte dies für Kaffee und andere Genussmittel nicht.
Anderes könne nur dann gelten, wenn der Kaffee notwendig war, um eine ausreichende Arbeitskonzentration beizubehalten. Dies sei hier nicht festgestellt, der Nachmittagskaffee offenbar mehr eine Gewohnheit gewesen.

Trotzdem gilt es als Arbeitsunfall

Allerdings gehe hier der Unfall auf eine „besondere betriebliche Gefahr“ zurück und sei daher ein Arbeitsunfall, befand das BSG weiter. Denn während bei einer Kantine der Versicherungsschutz in der Regel an der Zugangstür endet, sei dies bei einem Sozialraum nicht zwingend der Fall.
Größere Betriebe müssten Pausenräume vorhalten. Dieser habe hier auch dem Austausch zwischen den Beschäftigten gedient. Mit dem Ausrutschen auf dem nassen Boden habe sich daher Gefahr verwirklicht, die den betrieblichen Verhältnissen zuzurechnen und daher unfallversichert gewesen sei. (afp/red)

