Coronavirus Deutschland: Aussteller aus Wuhan berichtet über ISPO Award 2020 in München

Während die Spielwarenmesse in Nürnberg unmittelbar bevorsteht, ist die ISPO Award 2020 schon seit Tagen in vollem Gang. Zu der Sportmesse, die noch bis 29. Januar in München stattfindet, hatten sich auch laut Website des Veranstalters 765 Aussteller aus China angemeldet, davon vier direkt aus Wuhan. In dieser Stadt war der neue Coronavirus 2019-nCoV erstmalig aufgetreten.

Chinesische Aussteller aus Wuhan, die an der ISPO teilnehmen, berichteten nun über die sozialen Medien, dass die Stände der Chinesen viel weniger besucht werden als die der Europäer. In Gesprächen erkundigen sich die Europäer bei den chinesischen Ausstellern oft, ob die Situation in der Provinz Hubei „sehr, sehr schlimm sei“.

„Jedes Mal, wenn wir so gefragt werden, wissen wir gar nicht, wie wir antworten sollen“, schreibt ein chinesischer Händler auf Weibo. Das klinge fest so, als ob die Europäer denken würden, dass die Seuche bereits außer Kontrolle geraten sei.

Weiter heißt es: Die europäischen Besucher seien – im Gegensatz zu den eigenen Landsleuten – viel „toleranter“. In China hingegen würden die Bürger aus Wuhan gemieden. Der Aussteller bringt auf Weibo seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Epidemie in China bald unter Kontrolle kommt.

Darüber hinaus gibt es deutschlandweit noch weitere Messen, an denen auch chinesische Händler vertreten sind:

Bei der „Christmasworld“ in Frankfurt waren 139 chinesische Händler angemeldet, für die „Creativeworld 2020“ insgesamt 17 chinesische Händler, davon einer aus Wuhan und für die „Paperworld 2020“ sind 284 chinesische Händler, davon vier aus Wuhan gemeldet.

Ab den Morgenstunden des 29. Januar werden Tausende und Abertausende nach Nürnberg strömen. Denn dort findet die beliebte Spielwarenmesse 2020 statt, 2.886 Aussteller aus 68 Ländern und 67.000 Besucher aus 132 Ländern werden erwartet, darunter auch 360 Aussteller aus China.

Inzwischen steigen weltweit die Zahlen der Viruserkrankungen. So wurde der Fall eines japanischen Busfahrers gemeldet. Dieser hatte Anfang des Monats laut „Donaukurier“ zwei Gruppen chinesischer Touristen aus Wuhan gefahren.

Erste Infizierte in Bayern

Auch in Deutschland nimmt man inzwischen den aus China stammenden Coronavirus 2019-NCoV nicht mehr auf die leichte Schulter. In Bayern gibt es aktuell vier Infizierte. Die Mitarbeiter der Firma Webasto hatten sich allesamt bei einer chinesischen Kollegin, die ein Seminar abgehalten hatte, infiziert. Die Chinesin selbst hatte zum Zeitpunkt Seminarzeitpunkt keinerlei Symptome einer Erkrankung. Diese tauchten erst auf, als sie bereits zurück in Shanghai war.

Der Automobilzulieferer Webasto schließt aufgrund von insgesamt vier Fällen von mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeitern vorübergehend seinen Stammsitz in der oberbayerischen Gemeinde Gauting. Die Maßnahmen zum Schutz der Belegschaft seien „aufgrund der neueren Entwicklungen ausgeweitet“ worden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Bis zum 2. Februar werde der Standort Stockdorf geschlossen.

Zudem sollten bis zum 2. Februar keine Reisen von Mitarbeitern der Firmenzentrale in Stockdorf „an nationale und internationale Standorte“ unternommen werden, so der Automobilzulieferer weiter. Für China gelte diese Regelung für zwei Wochen.

Außerdem werde ab Mittwoch das „systematische Testen von Kontakten der betroffenen Personen durch ein Ärzte-Team des Gesundheitsamts“ beginnen, teilte das Unternehmen weiter mit.

„Wir wissen aktuell von drei weiteren positiv getesteten Mitarbeitern und ermitteln gerade die Kolleginnen und Kollegen, die mit ihnen in Kontakt waren“, sagte Holger Engelmann, Vorstandsvorsitzender der Webasto Gruppe. Zuvor hatte der Automobilzulieferer bereits am Montag alle Dienstreisen nach und von China für mindestens zwei Wochen abgesagt und den Mitarbeitern am Standort Stockdorf freigestellt, diese Woche im Homeoffice zu arbeiten.

Berliner Senat schaltet Hotline

In Berlin schaltet die Senatsverwaltung ab morgen eine Beratungshotline zum Coronavirus:

Verdacht auf #Coronavirus? Wir schalten ab Dienstag 8 Uhr eine Hotline zum Coronavirus. Fachleute beraten dort zwischen 8 und 20 Uhr Menschen, die befürchten, sich angesteckt zu haben. pic.twitter.com/hX46q0r1LC — Senatsverwaltung Gesundheit Pflege Gleichstellung (@SenGPG) January 27, 2020

(dts/sua)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Die KP China präsentiert ihre ehrgeizigen Ambitionen unter der Tarnung eines „friedlichen Aufstieg“ Chinas. Dies macht es der internationalen Gemeinschaft schwer, ihre wahren Motive zu verstehen. Die KP China ist keine politische Partei oder Regierung im normalen Sinne. Sie repräsentiert nicht das chinesische Volk. Sie repräsentiert das kommunistische Gespenst. Sich mit der KP China zu identifizieren, bedeutet, sich mit dem Teufel zu identifizieren.

China und die Welt stehen an einem Scheideweg. Für das chinesische Volk kann von der Kommunistischen Partei Chinas, die unzählige Blutschulden hat, keine wirklichen Reformen erwartet werden. China wird nur dann besser dran sein, wenn es frei von der Kommunistischen Partei ist. Durch die Eliminierung der Kommunistischen Partei, die wie ein bösartiger Tumor ist, wird China gedeihen.

Die scheinbar unbezwingbare Sowjetunion löste sich über Nacht auf. Obwohl die KP China weltweit ihre Reißzähne zeigt, könnte ihre Auflösung genauso schnell erfolgen, sobald die Welt ihre böse Natur erkennt und die richtige Wahl trifft.

Im März 2018 dachte „The Economist“ in einem Artikel mit dem Titel „How the West Got China Wrong“ über die Politik nach, die die westlichen Länder gegenüber China verfolgt haben und dass sie wetteten, dass China in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft gehen würde. „The Economist“ räumte ein, dass das Glücksspiel des Westens gescheitert ist, dass China unter der KP China keine Marktwirtschaft ist und auf seinem derzeitigen Kurs nie eine sein wird.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]