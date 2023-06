Dr. Wolfgang Kochanek: „2024 werden wir das Schloss fluten“

Tausende Regierungskritiker hatten sich am 28. Mai 2023 auf dem Festplatz in Neustadt an der Weinstraße versammelt, um unter dem Motto „Deutschland steht auf“ gemeinsam zu protestieren. Foto: privat

Auch nach der Demonstration vom Pfingstsonntag scheinen die Fronten zwischen der Stadt Neustadt, der Hambacher Schlossverwaltung und dem streitbaren Regierungskritiker Dr. Wolfgang Kochanek verhärtet. Doch der Unternehmer will nicht aufgeben.

War die „Deutschland steht auf“-Demonstration für Frieden, Freiheit und Demokratie am Pfingstsonntag ein Erfolg? Oder doch ein Flop? In Neustadt an der Weinstraße gab es Bilder von mehrheitlich in Weiß gekleideten, friedlichen Menschen, aber auch von verbalen Ausfällen und abfälligen Gesten gegenüber dem „Bündnis gegen rechts“. Diese hatten die „Weißen…