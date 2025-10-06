Ehemaliges Thurn-und-Taxis-Jagdschloss bis auf Grundmauern niedergebrannt

Das ehemalige fürstliche Jagdschloss Thiergarten des Adelsgeschlechts Thurn und Taxis im Landkreis Regensburg ist in der Nacht zum 6. Oktober bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Laut Polizeipräsidium Oberpfalz wurde niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Behörde auf rund 4 Millionen Euro, berichten verschiedene lokale Medien.

Die Brandursache ist aktuell unklar. Untersuchungen laufen. Die örtliche Kriminalpolizei bittet um Hinweise und Zeugenberichte zum Brand.

Seit den 1970er-Jahren wird das Gebäude als Sitz des örtlichen Golf- und Land-Clubs Regensburg genutzt.

Die Löscharbeiten stellten sich, da das Haus weit abgelegen liegt, als schwierig dar, heißt es in Medienberichten. Daher musste eine rund 1 Kilometer lange Schlauchleitung gelegt werden.

Bis in die frühen Morgenstunden war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt.

In dem Haus befand sich ein gehobenes Restaurant, das auch als Eventlocation vermietet wurde. Dessen Pächter soll zuletzt angekündigt haben, zum Ende des Jahres den Betrieb einzustellen, hieß es. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde das Haus von der Adelsfamilie genutzt.