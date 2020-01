Erfahrungen eines Schulbegleiters: Wie entwickelt sich die Inklusion weiter?

Wie die Epoch Times in ihrem Artikel „Inklusion – Fluch oder Segen?“ im Oktober 2018 berichtete, ist die Inklusion an unseren Schulen durchaus nicht ganz unumstritten. Nun, nachdem eine lange Zeit seit dem Erscheinen dieses Berichtes vergangen ist, wandten wir uns noch einmal an unsere Quellen und Informanten, um in Erfahrung zu bringen, welche Ergebnisse das weitere Voranschreiten der Inklusion gebracht hat.

Dabei berichtete ein Mitarbeiter von einem Kind mit einer körperlichen Behinderung, welches den geistig-intellektuellen Anforderungen einer Regelschule durchaus gewachsen ist. Doch durch seine körperliche Behinderung kommt es bei ihm sehr schnell zu Ermüdungserscheinungen, sodass er sich schon nach kurzer Zeit aus dem Unterricht zurückziehen muss. Das Ergebnis ist, dass er nur einen Bruchteil des Lernstoffes bewältigen kann und ein ordentlicher Abschluss an der von ihm derzeit besuchten Schule bereits jetzt schon unmöglich ist.

Dies ist jedoch kein Einzelfall, viele Schulen berichten übereinstimmend über das gleiche Phänomen. Die Schilderungen dieser Tatsachen stehen im krassen Gegensatz zu den eigentlich proklamierten Zielen der Inklusion.

Dies betrifft in noch größerem Maße die Kinder mit einer geistigen Behinderung. Auch bei dieser Gruppe können mehrere Schulen jetzt schon mit Bestimmtheit prognostizieren, dass diese Kinder keinen ordentlichen Abschluss an ihren Schulen machen können.

Wie wir bereits berichteten, kostet das bundesweit geschätzte 660 Millionen bis zu einer Milliarde Euro pro Jahr und muss vom Steuerzahler erwirtschaftet werden.

Die Situation der Schulbegleiter

Ein weiteres aktuelles Beispiel, welche weiteren Auswirkungen Inklusion im Alltag hat, beschrieb eine Schulbegleiterin so: „Ich muss die Anforderungen der Inklusion umsetzen und muss mich stets bemühen, Kinder, die eigentlich aus ihren Krankheitsbildern heraus den Lehrstoff gar nicht bewältigen können, zu ‚vollwertigen‘ Schülern zu machen. Dazu kommen noch die Anforderungen meines Arbeitgebers [Anm. der Redaktion: Schulbegleiter sind nicht bei den Schulen, sondern bei anderen Trägern angestellt] und die Gesetze.“

Und weiter: „Ebenfalls bin ich von meinem Arbeitgeber verpflichtet worden gravierende Fälle nicht öffentlich zu machen, weil einige Menschen sich durch die sogenannte Inklusion nämlich eine goldene Nase verdienen. Dies darf natürlich keinesfalls gefährdet werden. Darüber hinaus darf ich wichtige Informationen wegen des sogenannten Datenschutzes (DSGVO) nicht bzw. nur in unkenntlicher Form weitergeben. Auch die Anforderungen, welche die Schule an mich stellt, muss ich berücksichtigen. Des Weiteren werden von den Lehrern auch noch spezielle Wünsche an mich herangetragen, sodass ich mich in einem ständigen Spannungsfeld bewege. Wenn das so weitergeht, werde ich wohl bald so ausgebrannt sein, dass ich mich leider krankmelden muss.“

Auch diese Auswirkungen wurden der Epoch Times von mehreren Schulbegleiterinnen aus verschiedenen Städten übereinstimmend geschildert. Die Kosten für die Krankmeldungen trägt dann ebenfalls wieder die Gemeinschaft.

Körperliche Angriffe

Aus einer anderen Schule schilderte ein Pädagoge den Fall eines hochgradig aggressiven Jungen mit einer schweren Störung in seiner emotional-sozialen Entwicklung. Seit nun schon zweieinhalb Jahren geht dieser Junge ohne Vorwarnung und ohne erkennbaren Grund in fast jeder Pause auf seine Mitschüler los. Dabei schlägt und tritt er seine Mitschüler auf brutale Art und Weise, sodass es nun schon mehrfach vorgekommen ist, dass die Opfer schwere Verletzungen davontrugen und sie sich im Krankenhaus behandeln lassen mussten.

Auch gab es von diesem Kind schon mehrfach tätliche Angriffe auf seinen Schulbegleiter. Dabei sind den Schulbegleitern völlig die Hände gebunden, weil sie auch ein aggressiv prügelndes Kind per Gesetz nicht anfassen (z.B. festhalten oder zurückhalten) dürfen. Von ähnlichen Fällen berichteten auch Mitarbeiter an anderen Schulen.

Gefrustete Eltern

An mehreren Schulen ist nun zu beobachten, dass sich die Eltern der Opfer „zusammenschließen“ um gemeinschaftlich gegen die aggressiv prügelnden Kinder und deren Eltern vorzugehen.

So ist mittlerweile bekannt geworden, dass in einer großen Stadt der Vater eines Prügelopfers einen Polizisten, mit dem er zusammen in einem Verein Sport treibt, auf privater Ebene „um Hilfe“ gebeten hat. Dieser Polizist ging am Tag darauf in Uniform ohne jeglichen Dienstauftrag und ohne Anmeldung in besagte Klasse und unterzog das Täterkind unter den Augen der geschockten Lehrer und der anderen Kinder „einer Belehrung“. Drohungen inklusive.

Ebenfalls wurde berichtet, dass die Eltern nicht-behinderter Schüler nicht nur mit Mobbing gegen die Eltern der behinderten Schüler vorgehen, sondern dass sie ihren Kindern sogar „einimpfen“ auf gar keinen Fall mit dem behinderten Kind zu spielen. Dies sollen die nicht-behinderten Kinder so lange „durchziehen“, bis das behinderte Kind von selbst sagt, dass es diese Schule nicht mehr besuchen möchte. Auch dies ist kein Einzelfall. (fs)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Das wichtigste Ziel von Bildung ist, die moralischen Standards der Menschheit und ihre Kultur zu bewahren. Sie ist das Mittel, mit dem Wissen und Fertigkeiten vermittelt werden und lehrt, wie Menschen miteinander umgehen sollten.

Die moderne Pädagogik basiert stark auf Philosophie und Psychologie. Im Gegensatz zur traditionellen Erziehung, die darauf abzielt, Wissen zu vermitteln, konzentriert sich die „Erziehung und Bildung als Therapie“ auf die Veränderung der Gefühle und Einstellungen der Schüler.

Dem Ökonomen Thomas Sowell wurde klar, dass heutiger Unterricht zur Vermittlung von Werten die gleichen Maßnahmen verwendet, die in totalitären Ländern zur Gehirnwäsche von Menschen eingesetzt werden.

Darunter sind: „Emotionaler Stress, Schock oder Desensibilisierung, um sowohl den intellektuellen als auch den emotionalen Widerstand zu brechen; Isolation, ob physisch oder emotional, von vertrauten Quellen emotionale Unterstützung im Widerstand; Kreuzverhör bereits existierender Werte, oft durch Manipulation des Gruppenzwangs; das Individuum von normalen Abwehrmaßnahmen wie Reserviertheit, Würde, einem Gefühl der Privatsphäre oder der Möglichkeit, die Teilnahme abzulehnen, befreien; Belohnung der Akzeptanz der neuen Einstellungen, Werte und Überzeugungen.“

