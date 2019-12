CDU, SPD und Grüne haben in Sachsen in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass Angehörige des öffentlichen Dienstes ihre privaten Elektrofahrzeuge kostenlos an ihrer Dienststelle aufladen können. Diese Festlegung findet die FDP ungerecht. Die Politiker sehen darin einen Grund zur Spaltung der Gesellschaft.

Der Landesvorsitzende der FDP Sachsen Frank Müller-Rosentritt sagte: „Klimaschutz ist wichtig. Aber, dass die Verkäuferin im Supermarkt den Strom für den Tesla des Beamten zahlen soll, ist genauso abwegig, wie wenn ein Krankenpfleger die Solaranlage auf dem Dach seiner Chefärztin mit bezahlen muss.“

Müller-Rosentritt kritisiert außerdem: „Vor den Geschenken, die sich die Parteien gegenseitig gestatten, sollte eindeutig der Heimanschluss stehen. Solange Wohngebiete keine Ladeinfrastruktur haben, bezahlen die Steuerzahler nur das grüne Gewissen des Referatsleiters.“

Unwürdiges Postengeschacher

„Kenia gönnt sich mehr Minister, Staatssekretäre und Führungskräfte als jede sächsische Regierung vor ihr. Das unwürdige Postengeschacher am Ende der Verhandlungen hat auch gezeigt, dass die Partner bloß nicht zu wenig vom großen Kuchen abhaben wollten. Es ging nicht um eine funktionsfähige Leitungsebene, sondern nur den größeren Dienstwagen. Den muss der sächsische Bürger jetzt zahlen. Wie viel dafür aus seiner Börse entnommen wurde, kann er im nächsten Bericht des Landesrechnungshofes sicher nachlesen.“ kritisiert DP-Generalsekretär Robert Malorny.

Die FDP erklärt, sich den nun vorgelegten Vertrag gut anzusehen. FDP-Landesvorsitzende Frank Müller-Rosentritt sagt:

„Das vorgelegte Papier ist ein schwarz-grün-rotes Sammelwerk, was an vielen Stellen deutlich zeigt, dass es keine Koalition der Ideen, Vernunft und Visionen wird. Es wird ein wildes Würfelspiel aus konservativen, grün-hysterischen und wohlfahrtsstaatlichen Ideologien.

Ökologie und soziale Stärke sind nie ohne eine starke Ökonomie denkbar. Die Verhandlungsparteien verkennen dies in ihrem Entwurf. Es fehlen klare Konzepte für eine Dynamik in der sächsischen Wirtschaft, für eine neue Gründerzeit, der Komplex Innovation wird nur nebenbei behandelt, ein klares Bekenntnis zur Schuldenbremse fehlt. Stattdessen wird ein neues Bürokratiemonster mit dem neuen Vergabegesetz geschaffen. Kleinere Unternehmen werden es noch schwerer haben, all die Hürden der Vergabeverfahren zu absolvieren; und große Unternehmen werden sich überlegen, ob sie sich die Bürokratie für staatliche Aufträge noch antun.“

