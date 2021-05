Giffey Rücktritt: Merkel äußert „großes Bedauern“ – Lambrecht soll Ministerium kommissarisch führen

Foto: MICHAEL SOHN/POOL/AFP via Getty Images

Angela Merkel. Foto: MICHAEL SOHN/POOL/AFP via Getty Images

Nach dem Rücktritt von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) soll Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) offenbar bis zur Bundestagswahl kommissarisch die Leitung des Ministeriums übernehmen.

Das berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ unter Berufung auf Regierungskreise. Wie die „FAZ“ weiter schreibt, soll in der SPD-Führung die Befürchtung vorgeherrscht haben, dass es für Giffeys Wahlkampf in Berlin zur Belastung werden könnte, wenn sie nicht zurücktreten würde.

Giffey hatte das während des ersten Prüfverfahrens für den Fall des Entzugs ihres Doktortitels angekündigt. Giffey will in Berlin im Herbst bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus die SPD zur stärksten Kraft machen und Regierende Bürgermeisterin werden.

Merkel äußert Respekt für Giffeys Entscheidung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) ausdrücklich bedauert. Sie nehme Giffey Rücktritt „mit großem Respekt, aber auch mit ebenso großem Bedauern entgegen“, sagte Merkel am Mittwoch in ihrer Rede auf dem Forschungsgipfel 2021. Sie habe immer „sehr gut und vertrauensvoll“ mit der Ministerin zusammengearbeitet, wofür sie ihr „von Herzen“ danke, sagte die Kanzlerin.

„Sie hat sich mit Leidenschaft und mit Geschick für ihre politischen Themen eingesetzt“, sagte Merkel weiter. Für die Familien, Senioren, Frauen und Kinder in Deutschland habe Giffey als Ministerin „wichtige und bleibende Fortschritte erreicht“.

Hintergrund für Giffeys Rücktritt sind die Vorwürfe gegen Giffey wegen ihrer Doktorarbeit, die derzeit an der Freien Universität Berlin wegen Plagiatsverdachts geprüft wird. Giffey habe am Mittwochvormittag in der Kabinettssitzung angekündigt, dass sie den Bundespräsidenten um ihre Entlassung bitten werde, sagte Merkel. (afp/dts)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!