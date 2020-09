Querdenken will am 3. und 4. Oktober am Bodensee und in Konstanz demonstrieren

Die Initiative Querdenken will am Wochenende des Tags der Einheit in Konstanz und rund um den Bodensee in Form einer Menschenkette sich versammeln. Sie ist für den 3. Oktober geplant. 3.800 Teilnehmer sind zunächst angemeldet. Laut einem Stadtsprecher sind außerdem Versammlungen für den 3. und 4. Oktober in Konstanz geplant.

Für den 4. Oktober wurden durch Querdenken Veranstaltungen angemeldet, da der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Buchardt äußerte, dass es am 3. Oktober 15 Demonstrationen in der Stadt gebe und er bezweifle, dass genug Platz ist.

„Das glaube ich ihm nicht, das ist ein politisches Mittel um unsere Versammlung zu untersagen“, so der Querdenken-Organisator in Konstanz, Gerry Mayr, der eine Finte erahnt. Daraufhin meldete er für den 4. Oktober eine Versammlung vor dem Rathaus an, berichtet der „Südkurier“.

Die angemeldeten Versammlungen werden nun mit Blick auf mögliche Auflagen noch geprüft, wie der Stadtsprecher weiter sagte. In der kommenden Woche sollen Gespräche mit den Anmeldern und der Polizei stattfinden. Ende der Woche soll es dann eine Mitteilung an die Veranstalter geben.

Die Initiative Querdenken veranstaltet seit Monaten Versammlungen gegen die Maßnahmen der Regierung zur Corona-Pandemie. Sie kritisiert die unverhältnismäßige Einschränkung von Grundrechten laut dem Grundgesetz. Am vergangenen Wochenende gab es etwa Kundgebungen in München und Hannover. In Berlin fanden die bisher größten Veranstaltungen von Querdenken statt. (afp/er)