Reiche entfacht Debatte: Regierung will Arbeiten im Alter attraktiver machen

Die Aussagen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), dass Deutsche länger und mehr arbeiten müssten, sorgte für teils heftige Reaktionen auch innerhalb der CDU. „Der demographische Wandel und die weiter steigende Lebenserwartung machen es unumgänglich“, begründete die Politikerin ihre Aussage.

Darauf angesprochen erklärte die Bundesregierung in der Regierungspressekonferenz am Montag, dass sie noch vor der Sommerpause erste Beschlüsse ihres Rentenpakets auf den Weg bringen wird. Gleichzeitig plant sie, an ihren im Koalitionsvertrag geschriebenen Ziel festzuhalten, das Renteneintrittsalter nicht zu erhöhen.