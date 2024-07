Deutschland Zitterpartie möglich

Sachsen: Sturz der SPD unter Fünf-Prozent-Hürde möglich

Die SPD kämpft in Sachsen am 1. September um das politische Überleben. Ein Wiedereinzug in den Landtag ist alles andere als sicher. Vor allem mit ihrer Ukrainepolitik im Bund stößt die Sozialdemokratie im Freistaat immer stärker auf Gegenwind.