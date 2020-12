Sonderweg von Tübingen: Keine Corona-Fälle bei über 75-Jährigen

Einsamkeit, Angst, Verzweiflung. Für Senioren hat sich der Alltag durch die Corona-Krise teilweise dramatisch verändert. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat dieser Risikogruppe einen besonderen Stellenwert in seiner Stadt eingeräumt.

Alte und hochbetagte Menschen vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 zu schützen, hat aktuell oberste Priorität. Die Strategien sind unterschiedlich. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer setzt auf Corona-Schnelltests für Besucher und Bewohner von Pflegeheimen. „So ist es uns gelungen, das Eindringen des Virus in die Alten- und Pflegeheime in unserer Stadt bisher vollständig zu verhindern“, erklärte Palmer in einem „Tagesspiegel“-Interview. Be…