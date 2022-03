Wegen Ukraine-Krieg: Kameras auf deutschen Autobahnen offline

Foto: PHILIPPE DESMAZES/AFP via Getty Images

Autobahn-Kamera. Foto: PHILIPPE DESMAZES/AFP via Getty Images

Abschaltung der Webcams aufgrund sicherheitspolitischer Entwicklungen in Europa. Russland soll keine Hinweise auf Truppenbewegungen erhalten.

Wie der Tagesspiegel kürzlich mitteilte, sind die Webcams auf Deutschlands Autobahnen derzeit abgeschaltet. Das Verkehrsministerium gibt als Grund die sicherheitspolitische Lage in Europa an. Die Zeitung „WUV“ vermutet, dass Russland keine Hinweise auf Truppenbewegungen über die Kameras erhalten soll.

Keine Live-Bilder deutscher Autobahnen mehr

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine werden derzeit keine Live-Bilder deutscher Autobahnen mehr im Internet veröffentlicht. Wie das Bundesverkehrsministerium am Sonntag dem „Tagesspiegel“ auf Anfrage mitteilte, stehen die Verkehrskameras der Autobahn GmbH des Bundes „aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen in Europa“ derzeit nicht zur Verfügung.

Service soll bald wieder angeboten werden

Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ bereits über die Abschaltung der Webcams auf der Internetseite der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) berichtet. Man hoffe, den Service bald wieder anbieten zu können.

Viele Autofahrer informieren sich über Staus und Verkehrsbehinderungen, da die Live-Kameras bundesweit Bilder von den deutschen Autobahnen ins Internet übertragen. (il)