Weiterer bestätigter Corona-Fall in Baden-Württemberg – insgesamt 15 Infizierte

In Baden-Württemberg gibt es einen weiteren bestätigten Corona-Fall. Wie das Sozialministerium in Stuttgart am Samstag mitteilte, handelt es sich dabei um eine 42-Jährige, die zu einem bereits bestätigten Fall aus Freiburg Kontakt gehabt hatte. Die Betroffene befindet sich demnach bereits seit Donnerstag in „häuslicher Isolation“ im Landkreis Emmendingen. Insgesamt steigt die Zahl der Infektionen in Baden-Württemberg dem Ministerium zufolge damit auf 15 Fälle.

Derzeit breitet sich das neuartige Coronavirus in Deutschland weiter aus. Im besonders betroffenen Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen stieg die Zahl am Samstag auf 60 Fälle. Darunter sind auch vier Kindergartenkinder. Sie hatten den Kindergarten besucht, in dem die Frau arbeitete, die nach ihrem Mann als zweite im Kreis Heinsberg positiv auf das Virus getestet worden war. Den Kindern gehe es aber gut, sagte eine Behördensprecherin. Sie zeigen demnach allenfalls Erkältungssymptome.

Ihren ersten Infektionsfall hatte zuvor die nordrhein-westfälische Stadt Bonn gemeldet. Betroffen ist dort ein 22-Jähriger, der im offenen Ganztagsbereich einer Schule arbeitet. Die Stadtverwaltung erklärte, dass sie die Familien der 185 Kinder der Grundschule sowie Lehrer und Mitarbeiter gebeten habe, zunächst zu Hause zu bleiben. Die Schule wird demnach für 14 Tage geschlossen.

In Rheinland-Pfalz gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Mainz einen weiteren Betroffenen. Demnach handelt es sich dabei um einen 32-Jährigen, der in Kontakt zu einem Mann stand, der bereits am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die Betroffenen werden dem Ministerium zufolge in einer Klinik in Kaiserslautern versorgt. Beiden Erkrankten gehe es gut. (afp/so)