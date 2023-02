Von Helmen zu Kampfpanzern: Wie die Bundesregierung der Kriegslogik folgte (2)

Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Mitglied des FDP-Bundesvorstands, setzte sich stets für Waffenlieferungen an die Ukraine ein. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 erklärte Bundeskanzler Scholz die „Zeitenwende": Deutschland stehe nun fest an der Seite Kiews. Nur Kriegspartei wolle man nicht werden. Eine Chronologie der Ereignisse aus deutscher Sicht von April bis Anfang Juni 2022.