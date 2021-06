Wegen Einkommensteuer: Amerikaner ziehen von den „blauen” in die „roten” Staaten um

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Binnenmigration: Amerikaner ziehen von den blauen in die roten Staaten um“ vom YouTube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Die Amerikaner ziehen innerhalb ihres Landes um. Die neuesten Daten des „Internal Revenue Service“, I-R-S, zeigen, wie die Binnenmigration Amerika verändert und welche Ursachen sie hat.

Die jüngsten I-R-S-Migrationsdaten zeigen, dass zwischen 2017 und 2018 fast 400.000 Steuerzahler und ihre Angehörigen ihren Wohnsitz von einem blauen in einen roten Bundesstaat verlegten. Dabei nahmen die Umzügler ein Bruttoeinkommen von 26,8 Milliarden Dollar mit.

In den USA werden oftmals die Bundesstaaten nach ihrer politischen Mehrheit in „blau“ oder „rot“ unterteilt. Blau für die Demokraten und rot für die Republikanische Partei.

Amerikas Exodus erfolgt vor allem aus Kalifornien, New York und Illinois – gefolgt von New Jersey, Massachusetts und Maryland.

Kalifornien allein verlor durch die Abwanderung 8,8 Milliarden Dollar Brutto-Einkommen. Die Binnenmigranten zog es hauptsächlich nach Texas, Arizona und Nevada.

Eine Studie des Umzugsunternehmens „United Van Lines“ im Jahr 2020 zeigt, dass Idaho, South Carolina, Oregon und South Dakota ebenfalls zu den beliebten Staaten gehören.

Laut einer Routine-Umfrage des Volkszählungsbüros sind die Faktoren für eine Umzugsentscheidung ein besseres Zuhause sowie der Arbeitsmarkt im jeweiligen Bundesstaat.

Eine Analyse des liberalen „Think Tanks Cato“ aus dem Jahr 2018 gibt als Hauptgrund die Einkommensteuer an.

So ist in Kalifornien die Steuerlast am höchsten, wohingegen Nevada überhaupt keine Einkommensteuer erhebt.

Eine Analyse der „Tax Foundation“ zeigt, dass im Vergleich zu den roten Bundesstaaten blaue Staaten tendenziell höhere Steuersätze auf lokaler Ebene einziehen.

