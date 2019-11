Gewaltsame Proteste in Chile – Prof. Casanova: Kommunisten und Sozialisten wollen das Land übernehmen

Zehntausende Menschen haben in Chiles Hauptstadt Santiago de Chile erneut gegen die Politik der Regierung demonstriert. Drei Wochen nach dem Beginn der Proteste in dem südamerikanischen Land zog am Freitagabend ein großer Demonstrationszug zum Plaza Italia, der auf einer riesigen Leinwand in „Platz der Würde“ umbenannt wurde. Die Teilnehmer trugen chilenische Fahnen und Transparente mit Parolen gegen den konservativen Präsidenten Sebastián Piñera, der von dem Rechtsparteienbündnis Chile Vamos unterstützt wird. Als der Protestzug am Präsidentenpalast vorbeizog, forderten die Demonstranten den Rücktritt des Präsidenten.

Universität gerät in Brand

Bei gewaltsamen Zusammenstößen am Rande der Kundgebung geriet ein Gebäude der privaten Universität Pedro de Valdivia in Brand. Ausgelöst wurde das Feuer, als vermummte Demonstranten mit Sicherheitskräften aneinandergerieten und Barrikaden in der Nähe der Universität anzündeten, wie Augenzeugen örtlichen Medien berichteten.

Zu der Demonstration wurde in sozialen Netzwerken aufgerufen, nachdem Piñera am Donnerstag in einer Rede neue Sicherheitsmaßnahmen ankündigte. Er versuchte, die Krise im Land als Problem der öffentlichen Ordnung darzustellen, ging aber nicht auf die Forderungen der Demonstranten ein. Diese fordern insbesondere eine Renten- und Verfassungsreform sowie tiefgreifende Reformen des ultraliberalen Wirtschaftssystems in Chile. „Die Botschaft von Piñera gestern war eine offene Provokation, er versteht gar nichts“, sagte der 27-jährige Student Cristian.

Demonstrationen fanden Medienberichten zufolge auch in anderen Städten des Landes statt. In Vina del Mar in der Nähe von Valparaiso kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Dr. Casanova: Kommunisten und Sozialisten wollen das Land übernehmen

„The New American“ interviewt Dr. Carlos Casanova, einen venezolanischen Anwalt und Professor für Rechtsphilosophie an der Universidad Santo Tomás und der Päpstlichen Katholischen Universität Chile. Dr. Casanova entkam dem Sozialismus in Venezuela, einige Jahre nach der Herrschaft des marxistischen Führers Hugo Chavez. Jetzt in Chile sieht Dr. Casanova, wie die Kommunisten und Sozialisten die gleiche revolutionäre Strategie anwenden, um das Land zu übernehmen. (afp/nmc)

