Zubrot zur Diät: Der Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi hat seine Nebeneinkünfte offengelegt

Fast eine Viertelmillion hat der Linke-Politiker in der vergangenen Legislaturperiode zu seiner Abgeordneten-Diät hinzuverdient. Damit ist Gysi aber noch lange nicht unter den „Top 3“ der Spitzenzuverdiener im Bundestag. Ein Kommentar.

Mitglieder des Bundestags sind verpflichtet, ihre Nebeneinkünfte offenzulegen, sobald diese 1.000 Euro pro Monat oder 10.000 Euro pro Jahr überschreiten. Über Nebenverdienste in dieser Größenordnung ist Gregor Gysi weit hinaus. Laut „Taz“ hatte der Linke-Politiker in der aktuellen Legislaturperiode, also seit November 2021, seine Abgeordnetenvergütung um 236.300 Euro aufgestockt. Di…

