Schauspielerin Fonda (81) bei Klimaprotesten in Handschellen abgeführt

Die US-Schauspielerin Jane Fonda ist bei einem Klima-Protest in Washington festgenommen worden. Laut „Spiegel“ war sie eine von 16 Teilnehmern auf einer nicht genehmigten Demonstration. Behinderung und Störung der öffentlichen Ordnung lautete der Vorwurf. Nach einigen Stunden wurde die bekannte Schauspielerin aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Auf Twitter war ein Video des Sender „skynews“ zu sehen, das zeigt, wie sie in einem knallroten Mantel bei der Protestaktion vor dem Kapitol in Handschellen von der Polizei abgeführt wurde.

Auf Twitter hatte sie zuvor dazu aufgerufen, sich an dem Protest zu beteiligen, auch wenn sie verhaftet werden würde. Fonda sagte in einer Video-Botschaft, die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg habe sie inspiriert.

Actress Jane Fonda has been arrested at the US Capitol during a climate change protest.

The 81-year-old said she was „inspired and emboldened by the incredible movement our youth have created“.

To read the full story, head here 👉 https://t.co/MZaiDj3ZGP pic.twitter.com/U7ZuG9JKMb

— Sky News (@SkyNews) October 12, 2019