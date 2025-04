Freundlichkeit ist Trumpf: Gan Jing World verleiht Video-Awards auf dem Times Square

Am 28. März stand der berühmte Times Square in New York City im Zeichen der Freundlichkeit. Die Onlineplattform Gan Jing World zeichnete die Gewinnerinnen und Gewinner des internationalen #KindnessIsCool Video Awards 2024 aus. Über 26.000 Beiträge aus mehr als 50 Ländern waren eingereicht worden – in elf Sprachen und mit weltweit über 10 Millionen Aufrufen.

Die Preisverleihung war zugleich der Startschuss für die neue Kampagne #KindnessIsCool 2025, mit der Gan Jing World weltweit zu mehr Mitgefühl und Menschlichkeit im digitalen Raum aufrufen möchte.

Ein Wettbewerb mit globaler Resonanz

Die zentrale Werbefläche an der Nasdaq-Börse zeigte stolz die 14 internationalen Preisträgerinnen und Preisträger. Mit einem Hauptpreis in Höhe von 10.000 US-Dollar ehrte Gan Jing World ein besonders bewegendes Video des amerikanischen Singer-Songwriters und Menschenrechtsaktivisten James H. White.

In „Hero in Uniform: Army Sergeant Leads Hurricane Helene Relief Drive“ (auf Deutsch etwa: Held in Uniform: Ein US-Sergeant führt die Hilfsaktion nach Hurrikan Helene an) porträtiert White den US-Soldaten Michael Sharpes, der sich während eines Hurrikans mutig für die Rettung betroffener Menschen einsetzte – untermalt von dem emotionalen Song „Born to Rise“, geschrieben von White selbst.

„Ich habe Organisationen gesehen, deren Helfer ihr Leben riskieren, um andere zu retten. Das hat mich so tief berührt, dass ich dieses Lied schreiben musste“, erzählt White im Interview mit NTD News.

Auch Jeremy Locke, CEO der Hilfsorganisation Aerial Recovery, äußerte sich beeindruckt: „In den dunkelsten Momenten zeigt sich das Beste im Menschen. Diese Kampagne der Freundlichkeit bringt das auf wunderbare Weise zum Ausdruck.“

Stille Gesten, große Wirkung

Den Silber-Preis gewann Audrey Wang für ihren Kurzfilm „Old Shoes“ (Alte Schuhe). Basierend auf einer wahren Begebenheit erzählt der Film die Geschichte einer Frau, die regelmäßig ein altes Paar Schuhe vor ihrer Tür findet – und darin eine stille Botschaft von Mitgefühl erkennt.

Mit einem Bronze-Award wurde das Projekt „Umbrella of Kindness“ (Schirm der Freundlichkeit) der Lumen Academy ausgezeichnet. Schüler der dritten und vierten Klasse entwickelten gemeinsam Ideen, wie sie durch kleine Gesten den Schulalltag freundlicher gestalten können.

Ebenfalls Bronze ging an Marco Tistarelli für sein Video „Prom Dresses and Suits Giveaway“ (auf Deutsch etwa: Kleider- und Anzugspende für den Abiball), das eine Initiative zeigt, die Abendkleidung für Abschlussbälle an Jugendliche aus weniger privilegierten Familien vermittelt – ein Akt der Würde und Wertschätzung.

Mehr als Likes: Eine Bewegung mit Botschaft

Die Veranstaltung zog zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Bildung und Medien an, unter anderem Mitglieder des New York State Assembly (in Deutschland vergleichbar mit dem Landtag) und gemeinnützige Organisationen. Sie alle verband ein gemeinsames Ziel: den digitalen Raum zu einem besseren Ort zu machen.

Sherry Yin, CEO von Gan Jing World, betonte in ihrer Rede:

„Unsere Mission ‚Technologie im Dienst der Menschlichkeit‘ steht im Zentrum unseres Handelns. Wir wollen Freundlichkeit, Respekt und Vertrauen im Miteinander fördern. Der große Erfolg von #KindnessIsCool bestärkt uns in dem Glauben, dass es sich lohnt, Pionierarbeit zu leisten, weil sich die Menschen einen besseren digitalen Raum wünschen und weil wir ihn gemeinsam schaffen können.“

Zum Abschluss kündigte die Plattform den Start der #KindnessIsCool Video Awards 2025 an – verbunden mit dem Aufruf, neue Geschichten der Freundlichkeit aus aller Welt zu teilen.

Was ist Gan Jing World?

Gan Jing World ist eine digitale Plattform mit Sitz in New York, die Inhalte priorisiert, die konstruktiv, inspirierend und frei von Negativität sind. „Gan Jing“ bedeutet so viel wie „rein“ oder „klar“. Die Plattform arbeitet mit ethischer KI und setzt auf nicht süchtig machende Algorithmen, um ein gesundes digitales Umfeld zu schaffen – eine Alternative zu herkömmlichen sozialen Netzwerken.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Gan Jing World Awards #KindnessIsCool Winners in Times Square“. (deutsche Bearbeitung kr)