Top-Bankenrechtler: Klage gegen EZB stoppt illegale Zinspraxis und bringt Milliardenerstattungen

Seit 2014 haben Zentralbanken des Euroraums 40 Mrd. Euro Negativzinsen illegal erhoben, so die Einschätzung zweier Bankrechtsexperten, die die Zinspraxis der EZB genauer unter die Lupe genommen haben. Nach Einschätzung der Juristen gäbe es keine Rechtsgrundlage für Negativzinsen. Die Experten sind die Juristen Prof. Dr. Kai-Oliver Knops, Hamburger Universitätsprofessor, und Dr. Wolfgang Schirp, Partner der Berliner Kanzlei Schirp & Partner.

Die EZB hatte den negativen Einlagezins zuletzt von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent gesenkt. Dieser fällt an, wenn Banken überschüssige Liquiditiät bei nationalen Zentralbanken oder bei der Europäischen Zentralbank parken. Geschäftsbanken geben die Belastung zunehmend an die Kunden weiter.

Negativzinsen seien in Wirklichkeit keine Zinsen, stellt Knops klar. Denn bei Zinsen werde immer Kapital vergütet. Und auch Strafzinsen seien hier fehl am Platz, weil diese eine Strafe für nicht eingehaltene Verpflichtungen meinen.

Vielmehr seien Zinsen eine „Abgabe mit Lenkungswirkung“, also eine Art versteckte Steuer, sagte Knops gegenüber der Wirtschaftswoche. Und auf das Lenkungsziel weisen sie direkt eingangs hin: Banken zu vermehrter Kreditvergabe zu veranlassen.

Aus Sicht von Knops bestehen „eine Fülle von schwerwiegenden Einwendungen gegen die Erhebung“. Allem voran: Eine Steuer dürfe die EZB nun wirklich nicht legitimieren. Ausschließlich Mitgliedstaaten dürften das. Und das müsse dann auch im Gesetz verankert werden. Im Übrigen habe die EZB rechtswidrig in das Eigentum der Banken und Kundeneinlagen eingegriffen.

Auch die nationalen Zentralbanken (in Deutschland: Deutsche Bundesbank) hätten aus selbigen Gründen illegal gehandelt, wobei auch die sogenannten AGBs (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) seitens der Bundesbank die Zinspraxis nicht erlauben.

Abgesehen von der Selbstermächtigung habe die EZB Fehlverhalten im Verfahrensablauf an den Tag gelegt. Bei einer Entscheidung solcher Tragweite hätte die EZB zumindest das EU-Parlament einbeziehen und den Zins in den Rats-Beschlüssen begründen müssen, monieren die Juristen.

Und das alte Sprichwort „Schuster, bleib bei deinen Leisten“ schien die EZB auch nicht zu interessieren – so läge ein Verstoß gegen den im EU-Recht geltenden „Subsidiaritätsgrundsatz“ vor. Dieser besagt: Die EZB soll sich auf das Mandat der Preisstabilität beschränken, statt sich um Dinge zu kümmern, die andere (nämlich die Mitgliedstaaten) besser können.

Wir haben die Situation, dass seit Mitte 2014 etwa 40 Mrd. Euro Negativzinsen gezahlt worden sind, im Ausgangspunkt von den nationalen Banken an die nationalen Zentralbanken, letztlich an die Europäische Zentralbank. Also eine enorme Vermögensverschiebung hat da stattgefunden, die nun ja auch die Kundenebene erreicht. (…) Und das wollen wir abstellen, so Schirp weiter gegenüber Welt.