Die Auswirkungen der Inflation auf den Immobilienpreis

Angesichts der sich derzeitig heftig entwickelnden Inflation fragen sich viele Immobilienbesitzer und Investoren, was dies für ihr Vermögen und ihr Geschäft bedeutet. Mit dem Anstieg der Inflation steigen auch die Verbraucherpreise, aber welche Auswirkungen hat dies auf Immobilien?

Wie sich Anleger in einem Hochinflationsumfeld positionieren können

Die Inflation hat viele immobilienbezogene Nebeneffekte, darunter höhere Hypothekenzinsen, steigende Vermögenspreise, die Entwertung langfristiger Schulden, höhere Baukosten und vieles mehr.

Generell gilt: Wenn die Inflation steigt, steigen auch die Zinssätze. Wenn die Inflation steigt, erhöhen die Zentralbanken in der Regel die kurzfristigen Zinssätze, um den Druck auf das inflationäre Umfeld zu verringern. Wenn die Zinsen niedrig sind, nehmen mehr Verbraucher Kredite auf, was bedeutet, dass sie mehr Geld zum Ausgeben haben. Dies treibt die Inflation in die Höhe. Wenn die Zentralbanken die Zinssätze anheben, um die Inflation zu bekämpfen, werden die Verbraucher eher sparen als ausgeben, da die Renditen höherer Zinssätze attraktiver sind. Die Hoffnung ist, dass die Inflation dadurch wieder zurückgeht.

Unterm Strich heißt das also: Ein inflationäres Umfeld führt in der Regel zu höheren Hypothekenzinsen.

Inflation kann zu höheren Vermögenspreisen führen

Da die Preise von Waren und Dienstleistungen aller Art mit der Inflation steigen, gilt dies auch für Immobilien. Wenn die Inflation ansteigt, folgen im Allgemeinen auch die Preise für Wohnimmobilien und andere Immobilienwerte. Da jedoch auch die Hypothekenzinsen steigen, führt dies tendenziell zu einem Abwärtsdruck auf die Nachfrage nach Immobilien, da die Schulden teurer werden. Dies wiederum kann die Preise für Vermögenswerte unter Druck setzen, da die Nachfrage sinkt.

Falls Sie diesbezüglich feststellen möchten, inwieweit Ihre eigene Immobilie während der Inflation im Wert bereits gestiegen ist oder wie sich der Wert generell gestaltet, sollten Sie eine Immobilienbewertung in Erwägung ziehen.

Inflation frisst historische Schulden

Ihre bestehenden Schulden werden mit zunehmender Inflation billiger. Betrachten Sie das folgende Beispiel: Vor 5 Jahren haben Sie eine Immobilie für 125.000 Euro mit einer Anzahlung von 25.000 Euro gekauft. Sie haben eine Hypothek über 100.000 Euro mit einer Laufzeit von 25 Jahren und einem festen Zinssatz von 3 %. Gehen Sie davon aus, dass die Inflation in jedem folgenden Jahr um 3 % steigt. Jedes folgende Jahr zahlen Sie also immer noch nur 475 Euro, aber der Wert Ihres Geldes ist jedes Jahr um 3 % gestiegen. Daher sinken die relativen Kosten Ihrer Schulden jedes Mal, wenn die Inflation einsetzt.

Die Inflation lässt die Baukosten steigen

Es gibt viele Faktoren, die bei der Entwicklung von Immobilien eine Rolle spielen, und all diese Preise werden im Allgemeinen steigen, wenn die Inflation sich einschleicht.

Die Inflation bringt Bauträger und Investoren in eine Situation, in der Kostenüberschreitungen viel eher möglich sind. Wenn Sie einen Bau vor einigen Jahren in einem inflationären Umfeld geplant haben, müssen Sie in Ihrer Kalkulation die Inflation aller Baumaterialien und Arbeitskräfte berücksichtigen.

Wohnimmobilien schneiden in inflationären Zeiten besser ab

Die gute Nachricht für Anleger mit Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäusern in ihren Portfolios ist, dass diese Anlageklassen in einem inflationären Umfeld tendenziell besser abschneiden. Laut einer Studie einer bekannten Universität sind Wohnimmobilien in Inflationszeiten ein sicherer Hafen für Investitionen. In der Studie wurde festgestellt, dass während der Inflation in den 1970er Jahren die Immobilienpreise im Verhältnis zum Umfang der Wirtschaft stiegen.

Eine große Wirtschaftszeitung bringt dies noch deutlicher zum Ausdruck: „Besitzer von Wohn- und Gewerbeimmobilien sind in Zeiten schneller Inflation oft besser dran als Besitzer von Aktien oder Anleihen, sagen Ökonomen. Büro-, Einzelhandels- und Wohnungsmieten sind in der Regel an die Verbraucherpreise gebunden und steigen mit der Inflation, was die Immobilienerträge in die Höhe treibt. Die Inflation verteuert auch die Baukosten, was den Immobilienbesitzern zugute kommt, da sie mit weniger Konkurrenz durch neue Gebäude rechnen können.“

Das Risiko für Investoren besteht darin, die Mieten nicht regelmäßig zu erhöhen, um mit der Inflation Schritt zu halten, oder sich auf einen höheren als den erwarteten Inflationsdruck vorzubereiten. Denken Sie daran: Wenn die Inflation jedes Jahr um 3 % steigt und Sie die Mieten nicht anheben, machen Sie einen Verlust, der sich im Laufe der Zeit aufaddiert.