Auswärtiges Amt verurteilt neuen Gewaltausbruch in Syrien – Alawiten protestieren in der Türkei

In der Nähe des syrischen Konsulats in Istanbul am 9. März 2025 protestieren türkische alawitische zivilgesellschaftliche Organisationen gegen die neue syrische Regierung und ihren Großeinsatz gegen die Alawiten. Auf dem Plakat steht: „Kein Übergang zu sektiererischer Aggression“. Foto: Yasin Akgul/AFP via Getty Images