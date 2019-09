Er kann’s nicht lassen: 150 Mal ohne Führerschein gefahren, 373 Punkte und auf Bewährung – Speyrer übertreibt

Wieder einmal war Herr „X“ mit seinem 35.000-Euro-SUV, einem Audi Q7, auf Spritztour gegangen, wieder einmal ohne gültigen Führerschein. Nun fährt er möglicherweise ab ins Gefängnis.

Derzeit wird von der Polizei in Neustadt an der Weinstraße eine Akte für die Staatsanwaltschaft zusammengestellt, so ein Polizeisprecher. Die Bewährungsstrafe zuvor hatte offenbar nichts genützt.

Der Richter verhängte eine Bewährungsstrafe und stellte unmissverständlich klar, dass eine wiederholte Tatbegehung dem Angeklagten unweigerlich einen Platz in der Justizvollzugsanstalt sichern würde.“ (Polizeibericht)