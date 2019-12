In der oberbayerischen Gemeinde Planegg im Landkreis München kam es am Montagabend, 2. Dezember, zu einer Messer-Attacke am örtlichen S-Bahnhof. Vorausgegangen war ein verbaler Streit zwischen zwei Jugendlichen, der gegen 20 Uhr blutig eskalierte.

Dabei zückte der 15-Jährige ein Taschenmesser und rammte es dem 17-Jährigen unvermittelt in den Bauch.“ (Polizeibericht)

Der 15-Jährige stieg anschließend in die S-Bahn und fuhr in Richtung Gauting, Landkreis Starnberg, davon.



Notoperation und Fahndungserfolg

Ein Bekannter des 17-Jährigen rief den Rettungsdienst, der das Opfer in ein Münchener Krankenhaus brachte, in dem er notoperiert wurde. Lebensgefahr soll derzeit nicht bestehen. Der Jugendliche erlitt eine tiefe Schnittwunde im Bauchbereich.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den jungen Täter am S-Bahnhof Stockdorf abfangen und festnehmen. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Messer-Attacke wegen 1,50 Euro

Zum Hintergrund der Tat fand die „Bild“ heraus, dass der 17-Jährige auf der Eislaufbahn „Eiswunder“ in Planegg arbeiten sollte. Am S-Bahnhof kam er mit einer Gruppe Jugendlicher ins Gespräch und erwähnte seinen Job auf der Eisbahn dabei. Einer der Jugendlichen verlangte daraufhin freien Eintritt, was der 17-Jährige aber ablehnte. Daraufhin zog der 15-Jährige sein Taschenmesser und stach zu.

Der Wert des Streits: 1,50 Eintritt.

Weitere Details hält die Polizei wegen des Alters der Beteiligten zurück. Die „TZ“ schreibt, dass der 15-Jährige bisher bereits wegen eines Drogendeliktes polizeibekannt ist.

(sm)