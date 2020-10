Berlin: Unbekannte beschädigen mehrere Polizeifahrzeuge

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch ein Polizeirevier in Berlin attackiert. Die Täter hätten gegen 03.00 Uhr in der Nacht zunächst ein Polizeigelände im Stadtteil Lichtenberg „mittels Ketten verschlossen“, erklärten die Beamten in der Hauptstadt. Anschließend stießen sie demnach mehrere Motorräder um, zerstachen die Reifen eines geparkten Polizeifahrzeugs und schlugen mehrere Scheiben ein.

Das Reviergebäude wurde den Angaben zufolge zudem mit Farbbeuteln und Gegenständen beworfen und Polizeifahrzeuge beworfen. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Zum Tathintergrund machte die Polizei keine Angaben, der Staatsschutz ermittelt. (afp)