Der beliebteste Geheimagent der Welt wird 90

Ob in der Badehose als 007, in Kapitänsuniform in „Jagd auf Roter Oktober“ oder in Mönchskutte in „Der Name der Rose“ – Sean Connery macht immer eine gute Figur. Anfang der 60er Jahre wurde er durch seine Paraderolle als britischer Geheimagent James Bond zum Weltstar, mit Dutzenden weiteren Filmen festigte er seine Popularität als Actionstar, Charakterdarsteller und Sex-Symbol. Am Dienstag wird der Schotte 90 Jahre alt.

Connery wurde am 25. August 1930 als Sohn eines Fernfahrers und einer Putzfrau in Fountainbridge, einer Arbeitervorstadt von Edinburgh, geboren. Schon in der Grundschule half er bei der Aufbesserung der Haushaltskasse, indem er vor der Schule Milch austrug. „In der widerlichen Armut der Vororte von Edinburgh geboren, war es sein einziger und vordringlicher Traum zu fliehen“, schreibt der Connery-Biograf Michael Feeney Callan.

Connery ging früh von der Schule ab und schlug sich während des Zweiten Weltkriegs mit Gelegenheitsjobs durch, bis er sich mit 16 bei der Royal Navy meldete. Dort diente er auf Schlachtschiffen, bevor er nach drei Jahren wegen eines Geschwürs ausgemustert wurde.

Seine Freizeit während seiner Armeekarriere nutzte der Teenager für seine drei Leidenschaften: Boxen, Fußball – er war so gut, dass er einen Vertrag bei Manchester United angeboten bekam – und Mädchen. Um ihnen zu gefallen, fing Connery mit Bodybuilding an. 1950 nahm der 1,88 Meter große Schotte am Mister-Universum-Wettbewerb in London teil: Er wurde Dritter.

Danach tourte Connery mit einer Musical-Produktion durchs Land und legte mit dem Lesen klassischer Literatur den Grundstein für seine Schauspielkarriere.

Nach ein paar Filmen wurden die United-Artists-Talentsucher Albert Broccoli und Harry Saltzman auf Connery aufmerksam. Sie waren beeindruckt von seiner athletischen Gestalt und seinem Selbstbewusstsein und gaben ihm die Rolle als Ian Flemings Geheimagent 007 in „James Bond jagt Dr. No“.

Dem Film von 1962 folgten bis 1971 fünf weitere 007-Abenteuer mit Connery, darunter „Goldfinger“ von 1965, einer der größten kommerziellen Erfolge der Filmgeschichte. Als Connery mit Roger Moore schon seinen zweiten 007-Nachfolger hatte, ließ er sich noch einmal zu einem Bond-Film überreden: In „Sag niemals nie“ trat er 1982 selbstironisch als alternder Agent auf. Bis heute halten viele Connery für den besten Bond-Darsteller aller Zeiten.

Connery baute Karriere nach Bond-Serie weiter aus

Doch Connery ruhte sich nicht auf seinem Mega-Erfolg als 007 aus. Er baute seine Karriere mit Filmen wie dem Hitchcock-Psychothriller „Marnie“ (1964) und der Umberto-Eco-Verfilmung „Der Name der Rose“ (1986) aus.

1987 bekam Connery für seine Rolle in dem Gangster-Thriller „Die Unbestechlichen“ den Oscar als bester Nebendarsteller. Auch mit Abenteuerfilmen wie „Highlander“ und „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ und anderen spannungsreichen Filme wie „Jagd auf Roter Oktober“, „Das Russland-Haus“ und „The Rock – Fels der Entscheidung“ erfreute Connery seine Fans.

Zu seinem Erfolg trugen seine tiefe sonore Stimme und sein großartiges Aussehen bis ins Alter bei. 1989, als Connery gerade auf die 60 zuging, wurde er vom US-Magazin „People“ zum „Sexiest Man Alive“ gekürt.

2006 beendete Connery seine Schauspielkarriere. Zwei Jahre später veröffentlichte er seine Autobiografie „Mein Schottland, mein Leben“. Sie zeigt einmal mehr, wie wichtig Connery seine Heimat ist und dass er für Schottlands Unabhängigkeit eintritt. Deswegen wurde er auch erst 2000 von der britischen Königin Elizabeth II. zum Ritter gekrönt.

Dass Connery trotz seiner Schottland-Leidenschaft mit seiner zweiten Ehefrau, der französischen Malerin Micheline Roquebrune, in den vergangenen Jahren im Steuerparadies Bahamas, in Spanien und New York lebte, brachte ihm daher einige Kritik ein. Doch Connery will erst nach Schottland zurückkehren, wenn es unabhängig ist. Zumindest ein großes Ziel hat die Film-Legende an ihrem Lebensabend also noch nicht erreicht. (afp)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]